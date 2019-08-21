Электромобиль Porsche Taycan успешно прошел 24-часовое испытание на выносливость, проехав 3425 км со скоростью 195-215 км/ч





Абсолютно все автопроизводители проводят предсерийные тесты своих новых автомобилей на выносливость, однако далеко не все из них делают из этого шоу. В Porsche решили, что 24-часовый тест электромобиля Taycan получился настолько интересным, что заслуживает внимания своих фанатов.

Для тестирования электромобиль привезли на трассу в итальянском Нардо, где ровно за сутки он преодолел дистанцию в 3425 км — этого хватило бы, чтобы добраться из Нардо в Тронхейм (Норвегия). Комплекс содержит порядка 20 испытательных треков на территории 700 гектаров, включая кольцо длиной 12,6 км для скоростных тестов.

На всей дистанции пилот придерживался скорости в диапазоне 195-215 км/ч, максимальная температура воздуха при этом составляла 42 градуса, трассы — 54 градуса Цельсия. Останавливался Porsche Taycan только для быстрой подзарядки и смены водителя (за сутки за рулем успело побывать шесть пилотов).

Отметим, что в июле испытатели провели серию заездов на Taycan, во время которого 26 раз подряд разгоняли электромобиль с 0 до 200 км/ч. При этом среднее время ускорения до этой отметки было менее 10 секунд, а разница между самым медленным и самым быстрым заездом составила всего 0,8 секунды.

В Porsche отметили, что до официального выхода на рынок, который состоится в конце текущего года, тестовые пилоты компании успеют проехать на Taycan более 6 млн километров на испытательных трассах и дорогах по всему миру.

Напомним, что электромобиль Porsche Taycan будет представлен 4 сентября текущего года, а в Украине первые автомобили появятся в первом квартале 2020 года. Мощность полноприводного автомобиля составит 600 л.с., максимальная скорость — 250 км/ч, разгон до 100 км/ч — 3,5 секунды, емкость батареи — 90 кВт, запас хода — 500 км (NEDC). Владельцы электромобилей Porsche Taycan получат интегрированный сервис Apple Music, а также смогут три года бесплатно заряжаться в сети зарядок Electrify America.

Источник: Porsche