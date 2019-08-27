Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга для четырехдверных электромобилей, проехав круг за 7 мин 42 сек [видео]

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Немцы продолжают рекламировать свой электромобиль Porsche Taycan в преддверии официальной презентации серийной модели, которая состоится ровно через неделю. После суточного испытания на выносливость и непрерывной серии из десятков ускорений, испытатели установили рекорд прохождения круга на легендарном Нюрбургринге.

Электромобиль прошел Северную петлю (Nordschleife) за 7 минут 42 секунды, что стало лучшим временем в классе четырехдверных электромобилей.

Короткая версия

Полный круг

Отметим, что в 2017 году китайский электрический гиперкар NIO EP9 установил рекорд прохождения круга для серийных автомобилей с результатом 6 минут 45,9 секунд (но он двухдверный, а не четырехдверный, как Porsche). В 2018 году его превзошел Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ со временем 6 минут 44,97 секунды.

В текущем году гоночный электрический спорткар Volkswagen ID. R побил рекорд Нюрбургринга среди электромобилей, показав время 6 минут 5,3 секунды. Данное время стало вторым лучшим среди всех автомобилей — быстрее трассу длиной 20,6 км прошел только спортпрототип Porsche 919 Hybrid EVO, показавший умопомрачительное время 5 минут 19,6 секунды.

Напомним, что электромобиль Porsche Taycan будет представлен 4 сентября текущего года, а в Украине первые автомобили появятся в первом квартале 2020 года. Мощность полноприводного автомобиля составит 600 л.с., максимальная скорость — 250 км/ч, разгон до 100 км/ч — 3,5 секунды, емкость батареи — 90 кВт, запас хода — 500 км (NEDC). Владельцы электромобилей Porsche Taycan получат интегрированный сервис Apple Music, а также смогут три года бесплатно заряжаться в сети зарядок Electrify America.

Источник: Porsche