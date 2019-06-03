Электромобиль Tesla Model S загорелся во время зарядки на станции Supercharger в Бельгии





Электромобиль Tesla Model S загорелся и полностью сгорел, будучи подключенным к зарядной станции Tesla Supercharger в Антверпене, Бельгия. Автомобиль загорелся через некоторое время после начала зарядки.

Для тушения пожара и предотвращения повторного возгорания пожарная бригада использовала оригинальную технику. Пожарная служба Антверпене погрузила автомобиль в резервуар с водой, где он (вернее то, что от него осталось) пребывал до конца ночи.

Отметим, это не первый случай возгорания электромобиля Model S при подключении к зарядной станции Supercharger. В 2016 году аналогичный случай произошёл в Норвегии. Тогда компания заявила, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электромобиле. И хотя автопроизводитель так и не смог узнать, почему произошло короткое замыкание, он тем не менее разработал обновление программного обеспечения своего автопарка, чтобы «обеспечить дополнительную безопасность» во время зарядки.

Пока что нет сведений о причинах последнего пожара в Антверпене.

Добавим, недавно Tesla обновила своё программное обеспечение для управления батареями после того, как несколько автомобилей Tesla Model S загорелись, по-видимому, без какой-либо аварии. За последние 2 месяца произошло как минимум 4 пожара на электромобилях Tesla, и во всех инцидентах фигурировала именно Model S. Об одном из этих случаев мы сообщали ранее. О причинах этих пожаров пока что нет подробностей.

Источник: electrek