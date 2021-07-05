Электромобиль Volvo XC90 получит ряд датчиков (включая LIDAR), ИИ-компьютер на базе NVIDIA DRIVE Orin и резервные системы управления /торможения





Следующее поколение кроссовера Volvo XC90, которое представят в 2022 году, будет не только электрическим, но и весьма продвинутым с точки зрения безопасности. В частности, электромобиль будет поставляться с самыми современными датчиками, включая технологию LIDAR от Luminar, и автономным компьютером для управления, который работает на базе однокристальной системы NVIDIA DRIVE Orin. Совмещая это оборудование с программным обеспечением Volvo, Zenseact и Luminar в технологиях предотвращения столкновений следующего поколения, Volvo Cars стремится уменьшить количество смертей и аварий.

Хакан Самуельссон, генеральный директор Volvo Cars, отметил, что, имея этот комплекс технических средств в стандартной комплектации, компания Volvo Cars сможет постоянно совершенствовать функции безопасности удаленно и внедрять прогрессивные системы автономного управления. С новым пакетом безопасности Volvo Cars планирует уменьшать количество столкновений благодаря удаленным обновлениям ПО. Новые технологии также разработаны специально для тех дорожно-транспортных ситуаций, которые приводят к серьезным травмам и летальным случаям.

Данная технология со временем будет совершенствоваться, становясь все более функциональной. Она позволит автомобилю улучшать возможности водителя в критических ситуациях. В то время как предыдущие поколения технологий по большей части полагались на предупреждение водителя о потенциальных угрозах, эта технология безопасности со временем будет все чаще вмешиваться при необходимости предотвращения столкновений. Ввиду того, что спасение жизней и предотвращение травм остаются первоочередными заданиями компании, Volvo Cars также видит потенциальную выгоду и от снижения страховых расходов, поскольку дорожно-транспортные приключения при участии автомобилей Volvo будут случаться все реже.

Кроме ряда датчиков и компьютера с искусственным интеллектом, будущая флагманская модель Volvo также будет оснащена резервными системами для ключевых функций: управления и торможения. Они подготовят аппаратное оборудование к безопасному автономному вождению. Эти резервные системы, вместе с LIDAR, вычислительными ресурсами и программным обеспечением, сделают возможным функционирование системы Highway Pilot. Она разработана в сотрудничестве с Zenseact, компанией-разработчиком ПО для автономного вождения, которая принадлежит Volvo Cars.

Функцию автономного вождения для использования на автомагистралях и опциональную систему Highway Pilot активируют для клиентов после проверки безопасности и законности для отдельных географических локаций и условий. В начале этого года компания Volvo Cars объявила, что будет использовать технологию NVIDIA для централизации обработки данных. Основной и автономный компьютеры для управления режимом работы двигателя и трансмиссии со временем позволят автомобилям становиться безопаснее, более персонифицированными и более экологичными благодаря удаленным обновлениям. В то же время, компьютеры на базе NVIDIA обеспечат вычислительную мощность для обзора и процесса обработки системы LIDAR.

Напомним, что недавно компания представила концепт электромобиля будущего Volvo Concept Recharge с распашными дверями, «фарами-глазами» и свежими пропорциями.

Источник: Volvo