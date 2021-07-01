Шведы представили концепт электромобиля будущего Volvo Concept Recharge с распашными дверями, «фарами-глазами» и свежими пропорциями





Шведский автопроизводитель Volvo Cars представил концепт Volvo Concept Recharge, который демонстрирует направление развития дизайна и компоновки будущих моделей компании в стиле «less but better». Как вы помните, уже с 2030 года автомобили бренда станут полностью электрическими, поэтому самое время задуматься над тем, как проектировать «электрички» без оглядки на ДВС-прошлое.

Итак, в отсутствии крупного и горячего двигателя внутреннего сгорания с громоздкой системой охлаждения и выхлопа инженеры Volvo предлагают пересмотреть основы компоновки и пропорции автомобилей. У Volvo Concept Recharge крупные колеса вынесены практически по краям корпуса, что уменьшает свесы и увеличивает колесную базу. Капот и моторный отсек также стали компактнее, что еще больше увеличивает полезный объем салона. Пол сделали плоским и опустили ниже, что в свою очередь позволило сделать ниже линии капота и крыши. В итоге при взгляде со стороны модель напоминает скорее универсал, чем кроссовер, при этом места в таком электромобиле заметно больше, чем у ДВС-моделей с аналогичными габаритами, а аэродинамика (а значит и запас хода) — лучше.

«Решетку радиатора» заменила закрытая панель, а фары сохранили свой фирменный рисунок Thor’s Hammer. При этом их сделали трансформирующимися — днем это обычные светодиодные дневные ходовые огни, но ночью они раскрываются и выпускают наружу основной блок фар для лучшего освещения дороги (на видео — фрагмент с отметки 9:20). По умолчанию во все новые электромобили устанавливается LiDAR от компании Luminar для систем помощи водителю и автономного вождения, при этом для него предусмотрели оптимальную позицию — в верхней части лобового стекла.

Двери без видимых ручек сделаны распашными (передние открываются классическим образом, задние — навстречу движения), а стойку между ними убрали, что радикально увеличивает удобство посадки/высадки. Сидения можно регулировать по высоте, в салоне предусмотрено несколько ниш для мелочей (включая место для сумки между передними сидениями), а крыша сделана панорамной для лучшей обзорности. Для отделки используются экологически чистые и переработанные материалы. Перед водителем расположена компактная цифровая «приборка», а между ним и передним пассажиром — вертикальный 15-дюймовый дисплей инфотейнмент-системы.

Ожидается, что все новые модели Volvo, включая очередное поколение XC90, получат отдельные черты нового концепта, при этом серийная версия концепта Volvo Concept Recharge может получить имя XC100 Recharge. О технических характеристиках такой модели пока ничего неизвестно, но новое поколение батарей от Northvolt обещает выдавать запас хода порядка 1000 км / 625 миль.

Источник: Volvo