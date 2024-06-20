Электромобили вскоре смогут заряжаться за 10 минут

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Китайские компании BYD и CATL заявили о прорыве в разработке аккумуляторов для электромобилей, благодаря чему можно будет существенно сократить время зарядки. Сейчас они готовятся к выпуску литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов с ультрабыстрой зарядкой, которые потенциально избавят от необходимости длительных остановок для зарядки во время поездок. Теоретически, батарею электромобиля можно было бы полностью зарядить всего за 10 минут.

Компании намерены представить свои LFP батареи со сверхбыстрой зарядкой до конца этого года. Ключ к заявленным показателям заключается в скорости зарядки 6C, которой могут похвастаться аккумуляторные батареи BYD Blade 2.0 и CATL Qilin 2.0. Проще говоря, «6» означает множитель зарядки, который в шесть раз превышает емкость аккумулятора. Например, батарею емкостью 100 ампер-часов можно заряжать сильным током 600 ампер.

Однако еще есть препятствия, которые нужно преодолеть. Обновление зарядной инфраструктуры имеет решающее значение для поддержания этих скоростей. Без обновления сети зарядки владельцы этих передовых аккумуляторов не смогут в полной мере воспользоваться преимуществами технологии и будут ограничены вариантами медленной зарядки. А оснащение тысяч быстрых зарядных устройств постоянного тока такими необходимыми подключениями к сети требует значительных финансовых инвестиций.

Также важно помнить, что батареи не могут поддерживать максимальную скорость зарядки в течение всего цикла зарядки. Скорее всего стоит ожидать окна зарядки, например, от 10% до 80% за 10 минут. Сейчас электромобиль Zeekr 001 2024 с батареей с рейтингом 5C способен заряжаться за 11,5 минуты в рамках указанного диапазона.

Конкретные подробности о будущих аккумуляторах 6C от BYD и CATL пока не разглашаются.

Источник: gizmochina

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