Электронная подпись «Дии» прошла сертификацию ЕС — ее можно будет использовать для получения услуг в странах Евросоюза

Украинская электронная подпись — «Дия.Подпись» — недавно прошла тестирование eSignature Validation Plugtests 2022 и получила сертификат, удостоверяющий его соответствие европейским стандартам. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Тестирование проходило с мая по июль на международном eSignature Validation Plugtests 2022, в котором принимали участие 108 стран. По его результатам подтверждено полное соответствие украинской электронной подписи европейским стандартам.

Тестирование проводилось техническим комитетом Европейского института телекоммуникационных стандартов ETSI. Именно стандарты ETSI используются в странах Европейского Союза в сфере электронных доверительных услуг. Технически команда «Дия» уже готова к взаимному признанию электронных доверительных услуг с ЕС.

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Взаимное признание электронных подписей — важная часть плана цифровой евроинтеграции и международного признания приложения «Дия». Это создает множество преимуществ для бизнеса и для всех украинцев. В будущем украинские цифровые подписи должны приниматься в любой стране Евросоюза, сообщают в Министерстве цифровой трансформации Украины. Например, можно будет получать услуги в ЕС, предпринимателям заключать онлайн-контракты с иностранными партнерами, открывать международные счета и т.д.

В начале июля в Минцифри сообщали, что «Дия.Подпись» используют уже более 2,8 млн украинцев, а приложением «Дия», где сейчас готовится бета-тест английских версий ряда документов (загранпаспорт, водительские права и техпаспорт), пользуется более 17,3 млн украинцев против 14 млн, которые были в начале февраля 2022 года.