«Дія.Підпис» используют уже более 2,8 млн украинцев — Минцифра

Актуальной статистикой по использованию КЭП «Дія.Підпис» поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров по случаю празднования победы в номинации «Best remote identification provider» от Ukrainian Fintech Award — его используют уже более 2,8 млн украинцев.

В начале января Минцифра обновила квалифицированную электронную подпись «Дія.Підпис», которая используется для подписания документов, в том числе и налоговой отчетности ФОП, в приложении «Дія» и онлайн, а также получения государственных услуг (не только с компьютера, но и также со смартфона) — улучшенная версия не требует крутить головой в разные стороны для подтверждения личности (достаточно только моргнуть глазами). В мае разработчики внедрили поддержку «Дія.Підпис» для получения ряда судебных услуг онлайн, в том числе участия в судебном заседании дистанционно.

В конце мая Кабмин отсрочил переход на защищенные носители (токены) на время действия военного положения и 6 месяцев после его отмены.