Электроскутеры Cityscoot скоро можно будет брать напрокат в Париже непосредственно в приложении Uber

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Пользователи сервиса Uber в Париже смогут брать напрокат электроскутеры Cityscoot непосредственно в приложении. Ранее сервис добавил в свою экосистему электросамокаты Lime и электровелосипеды Jump, позволяя фанатам двухколесного транспорта максимально широкий выбор опций.

До этого момента французский стартап Cityscoot самостоятельно развивал прокатную сеть электроскутеров в Париже, при этом теперь количество клиентов у него явно увеличится. Приложение Uber позволит не только взять скутер напрокат, но и расплатиться после завершения поездки, так что пользователям не понадобится отдельная регистрация в приложении Cityscoot.

Электроскутер Cityscoot производства европейской компании Govecs представляет собой мотороллер с местом для сидения и отделением для хранения грузов, где также хранится шлем. В распоряжение ездока также предоставляется «мотофартук», защищающий колени от ветра и, в случае падения, более серьезных травм.

Средство передвижения способно разгоняться до 45 км/ч, для управления им не требуется открывать мотокатегорию, достаточно обычных водительских прав. В Париже доступно порядка 4000 таких скутеров, взять их напрокат можно будет по цене 29 евроцентов за минуту использования. Система заработает в полноценном режиме в ноябре текущего года. Cityscoot также работает в Ницце, Милане и Риме.

Напомним, что весной текущего года Uber задумалась о запуске в Киеве проката электрических велосипедов и самокатов.

Источник: Electrek