Пользователи сервиса Uber скоро смогут напрямую брать напрокат электросамокаты Lime вдобавок к электровелосипедам Jump

Uber продолжает искать новые варианты доставки своих пользователей из точки А в точку Б и после автомобилей и электровелосипедов решила добавить в свой сервис трендовые электросамокаты. Компания поучаствовала в очередном раунде инвестиций, вложив в стартап Lime солидную часть из общей суммы $335 млн, за что получила возможность использовать эти скутеры в своем приложении.

Штаб-квартира стартапа Lime расположена в Сан-Матео (Калифорния), однако ее электросамокаты можно взять напрокат в 70 городах США и Европы. Вскоре пользователи сервиса смогут заказывать скутер и оплачивать поездку прямо из мобильного приложения Uber. На определенном количестве самокатов Lime появится логотип Uber, что позволит привлечь внимание пользователей сервиса к новой возможности.

Отметим, что существующие сервисы проката электроскутеров позволяют разблокировать ближайший экземпляр примерно за $1, после чего берет плату порядка 10 центов за минуту использования. Во многих случаях такой вариант оказывается более быстрым и дешевым способом добраться в нужную точку по сравнению с классическими такси.

Напомним, что в апреле 2018 года Uber приобрел американский стартап по прокату электровелосипедов JUMP за сумму порядка $200 млн. Интересно, что Lyft — главный конкурент компании Uber на американском рынке, недавно приобрел крупнейший в США сервис по прокату велосипедов Motivate и тоже собирается запустить прокат электрических самокатов. В свою очередь стартап Bird, который также занимается электроскутерами, был основан выходцем из Uber.

Источник: The Verge