Embracer Group разделится на три компании — одной из них будет принадлежать украинская 4А Games, которую хотели продать россиянам

Embracer Group объявила о намерении разделиться на три разные публичные компании, занимающиеся играми и развлечениями. Новые компании получат названия Asmodee Group, Coffee Stain & Friends и Middle-earth Enterprises & Friends.

Эти три компании сфокусируются на разных сегментах рынков игр и развлечений:

Asmodee Group — издатель и дистрибьютор настольных игр с разветвленной сетью студий (будет иметь 23 независимые студии) и каталогом интеллектуальной собственности (более 300 объектов интеллектуальной собственности).

Coffee Stain & Friends — разноплановая игровая организация с фокусом на инди и премиальных играх A/AA и бесплатных играх для ПК/консолей и мобильных устройств, с высокой степенью регулярных доходов.

Middle-earth Enterprises & Friends — креативный центр в разработке и издании игр уровня AAA для ПК и консолей, а также распорядитель проектов в рамках интеллектуальной собственности «Властелин колец», «Расхитительница гробниц» и др.

Из пресс-релиза стало известно, что по состоянию на сейчас студия 4A Games до сих пор принадлежит Embracer — точнее уже Middle-earth Enterprises & Friends, где она продолжит работать над ААА проектами. Ранее сообщалось, что Saber решили забрать 4A Games с собой. Тогда Bloomberg получил копию письма к сотрудникам компании, где CEO Мэтт Карч пишет, что они покупают 4А Games. Однако этого до сих пор не произошло.

Middle-earth Enterprises & Friends станет домом для многих известных студий, в частности Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos-Montréal, Flying Wild Hog Studios, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios и 4A Games. Интеллектуальная собственность этой компании включает Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, The Lord of the Rings, Metro, Tomb Raider и многие другие. В группу войдут PLAION, Freemode, Dark Horse и другие компании.

Asmodee Group, Coffee Stain & Friends и Middle-earth Enterprises & Friends будут отдельными компаниями, зарегистрированными на бирже, что позволит каждой организации лучше сосредоточиться на своих соответствующих основных стратегиях и предлагать более дифференцированные и четкие истории акций для существующих и новых акционеров. Это позволит компаниям разблокировать ценность высококачественных активов Embracer Group после успешного завершения программы реструктуризации.

Акции Asmodee Group и Coffee Stain & Friends должны быть распределены как дивиденды среди акционеров Embracer Group и размещены на бирже Nasdaq Stockholm в соответствии с регулятивными правилами. Middle-earth Enterprises & Friends планируется оставить в составе текущей компании Embracer Group, которая впоследствии будет переименована. В рамках процесса отделения Embracer Group через Asmodee Group заключила новое финансовое соглашение на сумму €900 млн. Средства от финансирования будут использованы для погашения существующей задолженности и уменьшения кредитного плеча в оставшейся Embracer Group.

Источник: venturebeat