Ситуация с энергоснабжением в Киеве самая сложная в стране – гендиректор Yasno

В Киеве наблюдается самая сложная в стране ситуация с энергоснабжением. И пока перемен к лучшему не произошло. Об этом сообщил глава энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

При этом в некоторых районах столицы энергию подают по 5 часов в сутки, в некоторых – по 2-3 часа, а местами энергоснабжение не удалось возобновить ещё со времени последнего массированного обстрела российских захватчиков.

Сергей Коваленко отметил, что проблема заключается не в недостаточной генерации электроэнергии, а в повреждённых сетях.

«Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования», — добавил он.

По словам главы Yasno, в настоящее время повреждены или уничтожены 60% трансформаторов. Поэтому невозможно подавать энергию в районы, где отсутствует необходимое рабочее оборудование.

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Добавляет хлопот и нервов жильцам ситуация, когда в одном доме или жилом комплексе свет отсутствует, а в соседние дома электроэнергия поставляется. Это объясняется тем, что «линии питания в Киеве не линейны и не всегда логичны с точки зрения карты и районов». Поэтому может быть, что одна из линий выведена из строя из-за разрушенной подстанции, а линии, ведущие в соседние дома, работают нормально.

Вместе с тем энергетики активно работают над устранением последствий обстрелов российских захватчиков. Также ведутся работы над новыми схемами переподключения с использованием доступного оборудования.

Пока что давать прогнозы энергетики не берутся. Ситуация может улучшиться, «когда завершатся ремонтные работы и когда схема переподключения заработает». Однако в случае повторных обстрелов и попаданий в объекты энергетической инфраструктуры и разрушения ныне работающих узлов ситуация может стать ещё хуже.

Добавим, в Центре исследований энергетики считают, что Киев может вернуться к плановым отключениям электричества через неделю-полторы. Однако в лучшем случае свет будут подавать по 10 часов в сутки.

Источник: Facebook