Epic купила компанию Hyprsense, чья технология может помочь выражать эмоции игроков в Fortnite





Постоянное развитие превратило Fortnite из обычной игры с элементами строительства форта в популярное социальное пространство, где можно проводить время с друзьями. Но при этом существовало ограничение на выражение эмоций, которые были заранее запрограммированными в игре. Однако в будущем, вероятно, это ограничение удастся обойти.

Epic только что купила компанию Hyprsense. Она занимается разработкой технологии, которая может отображать выражение лица пользователя непосредственно на персонаже видеоигры. Перенос выражения лица осуществляется при помощи простой веб-камеры. Похоже, что такая технология отлично подходит для Fortnite. На основе рекламного видео приложения Hyprsense можно оценить, как это может выглядеть. Это приложение было представлено в качестве открытой бета-версии в сентябре, но сейчас оно уже недоступно.

Поскольку сотрудники Hyprsense присоединились к командам Epic по разработке игр и digital human, нельзя с уверенностью сказать, где эта технология захвата движения появится в первую очередь. Однако в самой компании Epic говорят, что это приобретение нацелено на помощь создателям.

«Привлечение команды Hyprsense позволяет нам […] приблизиться к цели предоставить всем создателям полный контроль над выражением своего видения вплоть до мельчайших нюансов», — говорит технический директор Epic Ким Либрери.

Epic и раньше исследовала недорогие способы захвата движения для Unreal Engine, в том числе использование камеры TrueDepth в iPhone для построения карты глубины лица. Но возможность использовать уже имеющуюся веб-камеру при помощи ПО Hyprsense может сделать захват движения лица доступным для ещё большего количества разработчиков.

Источник: The Verge