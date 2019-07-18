ЕС начинает антимонопольное расследование в отношении Amazon





Комиссия по конкуренции ЕС начала официальное антимонопольное расследование в отношении компании Amazon. В рамках расследования Комиссия постарается выяснить, использует ли компания данные о продажах, чтобы получить несправедливое преимущество перед мелкими продавцами на платформе Marketplace.

Комиссия заявляет, что рассмотрит соглашения Amazon с продавцами на торговой площадке, а также то, как компания использует данные, чтобы выбрать, с каким розничным продавцом устанавливать связь с помощью Buy Box на своем сайте. Что интересно, заявление Комиссии было опубликовано в тот же день, когда Amazon объявила об изменениях в соглашении о предоставлении услуг сторонним продавцам в ответ на отдельное антимонопольное расследование со стороны немецких регуляторов.

В Amazon отметили, что компания «будет в полной мере сотрудничать с Европейской комиссией и продолжит усердно работать, чтобы поддерживать предприятия всех размеров и помогать им расти».

Пока неясно, как указанные выше изменения Amazon в её соглашении о предоставлении услуг повлияют на расследование ЕС. В рамках широкомасштабных изменений компания согласилась перед удалением продавцов со своей платформы уведомлять их за 30 дней и указывать причину удаления. Кроме того, продавцы смогут подавать иск в суд в своих странах, теперь компания не принуждает их делать это в Люксембурге. Добавим, эти изменения в соглашение вступят в силу через 30 дней. После того, как Amazon объявила об этих изменениях, немецкие контролирующие органы согласились прекратить свое расследование.

Добавим, ещё в сентябре прошлого года европейские регуляторы объявили, что они предварительно изучают практику сбора данных Amazon. И почти год спустя было объявлено о начале расследования.

Это расследование в отношении Amazon может стать последним для комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестэгер. Она занимала эту должность на протяжении последних пяти лет, и срок её полномочий заканчивается в октябре этого года. За время своего пребывания в должности Вестэгер добилась наложения штрафов почти на все крупные технологические компании, включая Google, Qualcomm и Facebook. Apple также была вынуждена выплатить $15,4 млрд налогов благодаря постановлению Вестэгер. Пока Amazon удавалось избежать штрафов со стороны регуляторов ЕС, но все это может измениться в результате этого расследования.

Источник: The Verge