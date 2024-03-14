ЕС взялся за AliExpress — сайт обвиняют в распространении порно и другого незаконного контента

Еврокомиссия начала официальное расследование работы AliExpress — международного веб-сайта электронной коммерции, которым управляет китайский технологический гигант Alibaba.

Сообщается, что на AliExpress якобы распространяется порнографический и другой незаконный контент. Это указывает на потенциальные проблемы с модерацией, к которой прописаны очень строгие требования в новом Законе ЕС о цифровых услугах (DSA), который вступил в силу в этом месяце.

Ранее предупреждение от ЕС о проблемах с модерацией прислали Meta, а X и TikTok получили собственные расследования. В случае подтверждения нарушения на компании могут наложить штраф в размере до 6% мирового годового оборота.

CNBC отмечает, что дополнительно комиссия проверит, придерживался ли AliExpress собственных условий обслуживания — в том, что касается запрета рисковых для здоровья продуктов или поддельных лекарств.

В целом в перечень «очень крупных платформ» (с более чем 45 млн пользователей), которые подлежат регулированию DSA вошли 19 платформ — AliExpress, Amazon, AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Карты, Поиск Google, Покупки Google, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Tik Tok, Twitter, Википедия, YouTube и Zalando.

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