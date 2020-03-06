Еще один клон Apple Watch. Представлены умные часы Oppo Watch с AMOLED дисплеем, поддержкой ЭКГ, оболочкой ColorOS и ценой от $215

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Вместе с флагманской серией смартфонов Find X2 компания Oppo также анонсировала и свои первые умные часы под названием Oppo Watch. Это устройство премиального сегмента, которое по внешнему виду напоминает Apple Watch.

Новинка имеет изогнутую AMOLED панель диагональю 1,6 (41-мм корпус) или 1,9 (46-мм корпус) дюйма. Плотность размещения пикселей составляет 326 ppi. Экран обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3. Корпус часов изготовлен из алюминия и содержит две кнопки для навигации по интерфейсу. Устройство несёт на борту чипсет Snapdragon Wear 2500, дополненный сопроцессором Apollo 3, оперативной памятью объёмом 1 ГБ и флэш-памятью ёмкостью 8 ГБ. В часах нет слота для установки SIM-карты, но благодаря поддержке eSIM обеспечивается независимость от смартфона.

Умные часы Oppo Watch способны отслеживать широкий перечень видов физической активности, фазы сна и частоту сердечного ритма. Кроме того, имеется функция регистрации электрокардиограммы. Устройство имеет защиту от воды 5ATM. Производитель заявляет, что автономность в нормальном режиме использования составляет 40 часов, а при энергосберегающем профиле работы – до 21 дня. Часы могут переключаться между чипами Snapdragon Wear и Apolo 3 для обеспечения более длительного периода автономной работы. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки Watch VOOC восполнить 50% заряда аккумулятора можно всего за 17 минут. В качестве программной платформы используется собственная оболочка ColorOS Watch на базе неназванной версии Android.

Умные часы Oppo Watch поступят в продажу с 24 марта по цене $215 или $288 в зависимости от размеров корпуса и дисплея.

Источник: gsmarena