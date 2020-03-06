Смартфоны серии Oppo Find X2 при цене от €1000 получили дисплей с частотой 120 Гц, а версия Pro – ещё и перископическую камеру

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





После небольшой задержки, вызванной отменой проведения выставки MWC 2020, компания Oppo провела официальную презентацию своей флагманской линейки смартфонов Oppo Find X2. Она включает две модели: базовую Oppo Find X2 и продвинутую версию Oppo Find X2 Pro.

Обе новинки получили одинаковый 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением QHD+ 3168х1440 точек (соотношение сторон 19,8:9, плотность размещения пикселей 513ppi). Экран обладает поддержкой HDR10+, характеризуется охватом 100% цветового пространства DCI-P3, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой опроса сенсорной панели 240 Гц. Максимальная яркость изображения может достигать 1200 нит. Также сообщается о наличии встроенного механизма улучшения видео O1 Ultra Vision Engine, использующего независимый чип.

Сердцем смартфонов стала флагманская система-на-чипе Snapdragon 865. Она дополнена оперативной памятью объёмом 12 ГБ. В случае Oppo Find X2 используется 256 ГБ флэш-памяти стандарта UFS 3.0, а в модели Oppo Find X2 Pro доступно 512 ГБ встроенной памяти. К сожалению, слот для установки карты памяти не предусмотрен. Поддерживается связь 5G.

На задней панели смартфона Oppo Find X2 расположена тройная камера. Она включает главный модуль на базе 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX586, дополненный объективом с диафрагмой F/1.7; 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль на базе сенсора Sony IMX708 (объектив F/2.2, стабилизация Ultra Steady Video Pro); 13-мегапиксельный телефото модуль с гибридным 5-кратным увеличением. Все модули поддерживают ночной режим съёмки Ultra Night Mode. В сквозном отверстии в левом верхнем углу дисплея расположилась 32-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX616.

Смартфон Oppo Find X2 также несёт на борту батарею ёмкостью 4200 мАч, модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.1, но 3,5-миллиметрового звукового разъёма здесь нет. Зато есть поддержка быстрой зарядки Super VOOC 2.0 Flash Charge с передачей 65 Вт энергии. Устройство поступит на рынок в версиях Ocean Glass и Black Ceramic. В первом случая задняя панель выполнена из стекла. Во втором случае применяется комбинация двух керамических компонентов. Один из них гладкий, а второй имеет текстурированную поверхность. Эта новинка поступит в продажу в мае по цене €999.

Модель Oppo Find X2 Pro помимо увеличенной ёмкости хранилища также отличается конфигурацией камеры. Главный модуль выполнен на базе 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX689 и содержит оптическую систему стабилизации изображения. Также отмечается, что Find X2 Pro – это первый смартфон, поддерживающий технологию фокусировки All pixel omni-directional PDAF. Сверхширокоугольный модуль получил ещё один 48-мегапиксельный сенсор, но уже Sony IMX586. Он поддерживает автофокус, объединение четырёх соседних пикселей в один более крупный для повышения качества съёмки, а также используется для макро съёмки на расстоянии 3 см. 13-мегапиксельный телефото модуль дополнен оптической системой стабилизации изображения и перископическим механизмом, который обеспечивает 5-кратное оптическое увеличение, 10-кратное гибридное увеличение и 60-кратное цифровое увеличение. Фронтальная камера осталась такой же, как и у младшей модели.

В модели Oppo Find X2 Pro имеется ещё несколько отличий. Во-первых, ёмкость батареи в данном случае повышена до 4260 мАч. Поддерживается та же быстрая зарядка Super VOOC 2.0 Flash Charge с передачей 65 Вт энергии. Во-вторых, эта версия может похвастаться улучшенной защитой от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68 (у обычной версии защита ограничена стандартом IP54). Наконец, Pro-версия содержит специальный мотор для улучшенной тактильной обратной связи.

И ещё отличия можно обнаружить в материалах задней панели. Для цветового решения Ceramic Black предусмотрено использование полностью текстурированной керамической панели, а версия Vegan Leather Orange выполнен в оранжевом цвете из софт-тач материала, напоминающего по ощущениям настоящую кожу. Цена Oppo Find X2 Pro установлена на значении €1199.

В Украине серия Find X2 будет представлена моделью Find X2 в конфигурации 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти в цвете Black Ceramics.

Источник: gsmarena, OPPO Ukraine