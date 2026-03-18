Oppo Find N6 за €1250 получил почти невидимый сгиб и батарею 6000 мА-ч

Oppo вместе со смарт-часами Watch X3 представила свой новый складной флагман Oppo Find N6. В нем компания делает ставку на то, что больше всего раздражает в этом формфакторе — сгибе экрана, износе шарнира и защите от пыли и воды. Инженеры переработали конструкцию и добавили ряд технических решений, чтобы сделать смартфон более практичным в ежедневном использовании.





Характеристики Oppo Find N6

Главное обновление Oppo Find N6 — это шарнир Titanium Flexion второго поколения. Он стал на 11% шире и формирует более мягкий изгиб экрана в форме «капли», что уменьшает износ. Oppo применила лазерное сканирование с точностью 0,3 микрометра, а затем 3D-печать полимера с УФ-отвердеванием. Это уменьшило неровности шарнира с 0,2 мм до 0,05 мм.

Дополнительно слой складного дисплея стал на 50% толще, имеет на 100% лучшую способность восстанавливать форму и теперь на 338% устойчивее к деформациям. Экран буквально «возвращается» в ровное состояние после разложения. Поэтому сгиб стал «почти невидимым». Смартфон сертифицирован TÜV Rheinland:





600 000 сложений с сохранением равенства

до 1 млн сборок в целом

Внутренний LTPO экран в раскрытом состоянии имеет диагональ 8,12 дюйма и разрешение 2480×2248 пикселей. Панель поддерживает переменную частоту обновления в диапазоне 1-120 Гц и пиковую яркость до 2500 нит. Внешний 6,62-дюймовый LTPO дисплей поддерживает разрешение 2616×1140 пикселей, частоту обновления 1-120 Гц и пиковую яркость до 3600 нит. Обе панели поддерживают 10-битную глубину цвета и Dolby Vision.

Смартфон Oppo Find N6 получил топовый чип Snapdragon 8 Gen 5 Elite, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенное хранилище UFS 4.1 емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Емкость аккумулятора возросла до 6000 мА-ч (в предшественнике было 5600 мА-ч). Устройство поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт и быструю беспроводную зарядку AirVOOC мощностью 50 Вт. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандартам IP56 / IP58 / IP59.

Основная камера имеет 200 Мп сенсор 1/1.56″ (ISOCELL HP5), OIS и объектив 21 мм f/1.8. Ее дополняет 50-мегапиксельный перископический телефото модуль с OIS и 3-кратным зумом, а также 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с автофокусом. Фронтальные камеры — по 20 Мп в каждом экране.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16. Oppo обещает 5 лет обновлений Android и 6 лет обновлений безопасности.

Цена

Предзаказы на Oppo Find N6 уже открыты, а продажи в разных странах (преимущественно в Азии, Европа не входит в список) стартуют 20 марта. Производитель установил следующие цены на различные конфигурации:

12 / 256 ГБ — €1248

16 / 512 ГБ — €1373

16 ГБ / 1 ТБ — €1498

Первые покупатели получат в подарок MagSafe чехол с кошельком и подставкой.

Источник: gsmarena