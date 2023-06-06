Еще один регулятор США подал в суд на Binance — крупнейшую в мире криптобиржу обвиняют в незаконной работе и обмане инвесторов

В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) упоминается и владелец Binance Чанпэн Чжао.

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Среди прочего криптобиржа и ее руководитель обвиняются в незаконной работе и обмане инвесторов.

«Ответчики обогатились миллиардами долларов, рискуя значительными активами инвесторов», – говорится в документе.

По словам SEC, Binance и Чжао незаконно привлекали инвесторов, участвовали в многочисленных незарегистрированных инвестиционных схемах и «обманывали акционерных, розничных и институциональных инвесторов относительно якобы контроля над манипулятивной торговлей на платформе Binance.US, которого на самом деле практически не существовало».

«Мы разочарованы тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США решила подать жалобу против Binance. С самого начала мы активно сотрудничали с расследованиями, упорно работали, чтобы ответить на их вопросы и решить их проблемы», — пишет Binance в ответ.

В заявлении Binance не упоминается большинство обвинений SEC, но она утверждает, что комиссия решила «регулировать сферу с помощью тупого оружия правоприменения и судебного разбирательства, а не продуманного нюансированного подхода, которого требует эта динамичная и сложная технология».

В иске SEC утверждает, что Binance действовала как брокер-дилер, биржа и клиринговое агентство без должной регистрации. Также комиссия утверждает, что криптобиржа по закону должна зарегистрировать как ценные бумаги токен BUSD (стейблкоин, выпущенный Paxos) и токен BNB Binance — но этого не сделали, чтобы избежать регуляторного надзора.

Binance давно утверждала, что Binance.US работает отдельно от основной биржи. Публично заявляя, что главная криптобиржа не обслуживала людей в США, Чжао и другие сотрудники Binance, помогали ценным инвесторам обходить средства контроля, которые могли удержать их от использования платформы, утверждает SEC.

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В иске также говорят, что хотя Binance сообщила инвесторам, что внедряет контроль над манипулированием рынка, она на самом деле этого не делала.

«Таким образом, ответчики не смогли удовлетворить основные требования зарегистрированных бирж – иметь правила, предназначенные для предотвращения мошеннических и манипулятивных действий», – говорится в иске.

В частности, не существовало мониторинга «фиктивной торговли», когда трейдер незаконно покупает актив из уже контролируемого им аккаунта, манипулятивно завышая его цену.

Напомним, что в марте в суд на Binance подал другой регулятор США — Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Обвинения в общей сложности состоят из 47 страниц, где среди прочего криптобиржу и ее владельца обвиняют в игнорировании нормативных требований США и даже террористической деятельности.

Источник: The Verge