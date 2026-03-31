В крипте больше не спрячешься: мошенника, который менял внешность, квартиры и телефоны, нашли по следам в блокчейне

Шадрін Андрій

У крипті більше не сховаєшся: шахрая, який міняв зовнішність, квартири та телефони, знайшли по слідах у блокчейні

В Южной Корее раскрыли дело криптовалютного мошенничества, в котором организатор схемы присвоил около $12 млн у 158 инвесторов. Он исчез и почти год скрывался, используя смену внешности и цифровую анонимизацию, но был задержан благодаря цифровым следам.


Следствие установило, что схема действовала примерно с ноября 2021 года по июнь 2022 года. Подозреваемый привлекал инвесторов обещаниями стабильного дохода около 18% в месяц, маскируя проект под криптовалютный майнинг. В целом в ловушку попались 158 человек, а сумма потерь составила примерно 16 млрд вон, что эквивалентно около $12 млн. После того как мужчина не явился в суд, его объявили в розыск.

С этого момента мошенник находился в бегах около 10 месяцев. Чтобы избежать идентификации, он постоянно менял места жительства, использовал одноразовые телефоны и парики. По данным следствия, дополнительно он получил помощь от помощника адвоката, который способствовал в сокрытии и организационных вопросах.

«Он изменил лицо: новые веки, новый нос. Полное контуринг-моделирование лица. Покупал парики, пользовался одноразовыми телефонами и постоянно менял квартиры. Нанял помощника адвоката, чтобы тот помогал ему скрываться. Отмывал деньги через криптовалюту», — так описывают маскировку преступника в Х.

Отдельно установлено, что подозреваемый потратил около 21 млн вон (примерно $15-16 тыс.) на пластические операции. Ему изменили форму век, носа и контуры лица, что должно было усложнить опознание во время розыска. Несмотря на это, полностью избежать идентификации он не смог.


Ключевую роль в его разоблачении сыграли цифровые следы. Несмотря на пластические операции, парики и постоянную смену адресов, полиция отследила его перемещение через криптовалютные транзакции, анализ телефонных метаданных, историю интернет-поиска, банковские данные, а также записи с камер наблюдения. Физическое изменение внешности не повлияло на цифровой профиль, который остался стабильным на протяжении всего периода побега.

Данные: Х

Фактически перемещения мошенника и контакты были реконструированы через цифровую активность, которая оказалась стабильнее и точнее любых попыток физической маскировки. Именно этот массив данных позволил определить локацию преступника. После установления места пребывания правоохранители провели обыск в квартире в провинции Кёнги, в районе Гури. Там было обнаружено около 100 млн вон наличными, что составляет примерно $75 тыс. Сам подозреваемый был задержан на месте.

Дело стало примером того, как криптовалютные мошеннические схемы сочетаются с классическим финансовым обманом и попытками отмывания средств через цифровые активы. Несмотря на использование криптовалюты для перемещения денег, полностью скрыть движение средств и личность организатора не удалось из-за комплексной цифровой криминалистической проверки.

Фото: Asiae.co.kr

Похожий по масштабу пример ранее фиксировался в деле китайской криптосхемы PlusToken. Организаторы проекта привлекли от 2 до 3 миллионов инвесторов и аккумулировали активы на сумму около $2 млрд в криптовалюте. Схема работала как псевдо-кошелек с высокой доходностью, после чего ключевые фигуранты попытались сбежать со средствами через трансграничные переводы и криптообмены. Несмотря на масштабное отмывание, большинство участников группировки было идентифицировано через анализ блокчейн-транзакций и цифровых следов инфраструктуры сервиса.

Источник: Х

