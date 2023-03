CFTC VS Binance – 8 обвинений из иска регулятора США против криптобиржи, на которые следует обратить внимание

27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на криптобиржу Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао. В общей сложности, это 74 страницы обвинений – и вот несколько самых интересных фрагментов из документа.

В иске CFTC называет биткоин, эфир, Litecoin, USDT и BUSD товарами.

Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) называла BUSD «незарегистрированной ценной бумагой» в письме с предупреждением компании Paxos. Глава SEC Гарри Генслер также неоднократно утверждал, что практически все криптоактивы – это ценные бумаги, за исключением биткоинов.

Шейла Уоррен, генеральный директор Crypto Council for Innovation, сказала, что это заявление является «мощным ударом против SEC» и может иметь значительные последствия для отрасли и для того, какой регулятор получит окончательную власть.

Тем временем главный юридический директор Coinbase Пол Гревал раскритиковал отсутствие согласия между двумя регуляторами США, заявив:

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао выступает в качестве ответчика в этом иске. В CFTC заявляют, что им удалось собрать необходимые доказательства через переписку в Signal и чат с «телефона Чжао». Многие люди задаются сейчас вопросом – как такое возможно?

Регулятор обвиняет работников фирмы в том, что они знали, что их платформа способствовала незаконной деятельности. В частности, речь идет об инциденте, который произошел в феврале 2019 года, когда бывший начальник отдела соблюдения законодательства Сэмюэль Лим получил информацию «о транзакциях ХАМАС».

Согласно документу Лим объяснил коллеге, что террористы обычно присылают «небольшие суммы», поскольку «большие суммы являются отмыванием денег».

CFTC утверждает, что Чжао владел десятками организаций, управляющих платформой Binance как «общим предприятием». Регулятор привел пример, когда генеральный директор лично утверждал мелкие офисные расходы и оплачивал услуги компании, например, в Amazon Web Services, своей личной кредитной картой.

VIP-пользователи, по словам регулятора, получали «быстрое уведомление» о любом запросе правоохранительных органов по их учетной записи.

Binance также советовала своим ценным клиентам из США входить в аккаунты с помощью виртуальных частных сетей или VPN, чтобы скрыть местонахождение. Компания также обычно не просила от этих клиентов предоставить какие-либо идентификационные документы, как того требует законодательство США.

Регуляторы установили, что одна чикагская фирма контролирует примерно 12% всего объема торгов Binance, и Чжао призвал их вести бизнес на бирже, используя IP-адреса за пределами США.

Binance обвиняют и в том, что компания знала о нормативных требованиях США, но игнорировала их и принимала «преднамеренные стратегические решения во избежание нарушения федерального закона». Это якобы подтверждается внутренними переписками между руководителями Binance, которые датируются еще 2018 годом.

В иске пишут, что компания намеренно не раскрывала своего местонахождения, а Чжао часто говорил, что штаб-квартира с ним – где бы он в то время ни находился.

CFTC утверждают, что Binance использовала «лабиринт» структур собственности, чтобы намеренно скрыть, откуда работает каждая организация, что усложняло юрисдикцию.

Уже в конце документа регулятор заявил, что требует уплатить штрафы, взыскать любые торговые прибыли, зарплаты, комиссии, ссуды или сборы, полученные от якобы противоправных действий Binance. А также требует выдать постоянный судебный запрет на дальнейшие нарушения.

