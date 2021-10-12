У monobank з’явиться eSim від lifecell — запуск вже на наступному тижні

У липні monobank анонсував запуск e-SIM в серпні, та тільки зараз послуга стала готова до релізу — наразі проходить бета-тестування, а запуск обіцяють на наступному тижні. Деталі повідомив співзасновник популярного платіжного застосунку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, eSIM — повноцінна SIM-карта в електронній формі, яка додається в смартфон шляхом сканування QR-коду. Таким чином, в один смартфон можна додати кілька eSIM і швидко між ними перемикатися.

Партнером monobank по проєкту eSim виступає мобільний оператор lifecell. monobank обіцяє повернення 150 грн кешбеком за покупку випадкового номера та бонус 150 грн на мобільному рахунку для оплати обраного пакета.

Крім випадкового номера, користувач зможе обрати один з запропонованих (якщо у lifecell є номер, який збігається з поточним, він покажеться першим у списку), або підібрати відповідний номер у конструкторі.

Завдяки інтеграції можна буде керувати рахунком lifecell прямо із застосунку monobank. Обіцяють наступні функції: