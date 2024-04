Это писал ChatGPT: эксперты нашли слово для идентификации ИИ-контента

Электронные письма, написанные ChatGPT очень легко идентифицировать — и для этого нужно обратить внимание на одно слово.

Соучредитель популярного американского бизнес-инкубатора Y Combinator Пол Грэм пришел к выводу, что наличие слова «delve» в электронном письме является признаком того, что его написал ChatGPT.

Someone sent me a cold email proposing a novel project. Then I noticed it used the word «delve.»

К этому сообщению от добавил диаграмму. На ней показано количество использований этого слова исключительно в академических материалах с 1990 по 2024 год.

Согласно этим данным количество использований слова «delve» увеличилось с менее чем 2000 раз в 2022 году до почти 18 000 раз в 2024 году.

В свою очередь, AI Phrase Finder, который использовал набор данных из 50 000 ответов ChatGPT, обнаружил, что слово «delve» входило в 10 самых популярных слов, используемых ChatGPT.

Delve можно перевести как «рыться», «копаться». Или же как «яму», «впадину».

Но в комментариях к сообщению многие пользователи отметили, что для них это вполне нормальное слово. Для них — в первую очередь, как бывших колоний Британской империи (Нигерия, Индия и т.д.)

People who have learnt English in the countries which have British colonial past – this is exactly how we learnt English.

‘Delve’ is a normal word which we speak.

There is no sense of what word is archaic/out of fashion and what’s not!

Often times when I speak English with…

— Osho, ओशो (@oshosidhant) April 8, 2024