Новости Новости 11.04.2024 в 19:24 comment views icon
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Это писал ChatGPT: эксперты нашли слово для идентификации ИИ-контента

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Электронные письма, написанные ChatGPT очень легко идентифицировать — и для этого нужно обратить внимание на одно слово.

Соучредитель популярного американского бизнес-инкубатора Y Combinator Пол Грэм пришел к выводу, что наличие слова «delve» в электронном письме является признаком того, что его написал ChatGPT.

К этому сообщению от добавил диаграмму. На ней показано количество использований этого слова исключительно в академических материалах с 1990 по 2024 год.

Согласно этим данным количество использований слова «delve» увеличилось с менее чем 2000 раз в 2022 году до почти 18 000 раз в 2024 году.

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Это писал ChatGPT: эксперты нашли слово для идентификации ИИ-контента

В свою очередь, AI Phrase Finder, который использовал набор данных из 50 000 ответов ChatGPT, обнаружил, что слово «delve» входило в 10 самых популярных слов, используемых ChatGPT.

Delve можно перевести как «рыться», «копаться». Или же как «яму», «впадину».

«Это одно из тех слов, которые люди употребляют только тогда, когда пишут и хотят казаться умными», — написал Грэм.

Но в комментариях к сообщению многие пользователи отметили, что для них это вполне нормальное слово. Для них — в первую очередь, как бывших колоний Британской империи (Нигерия, Индия и т.д.)

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Другие же возмутились — такие выводы являются «дискриминацией людей с определенным словарным запасом». Однако на это Грэм ответил довольно лаконично: «дети теперь изучают английский из фильмов».


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