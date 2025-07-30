eToro запустил круглосуточную торговлю токенизированными акциями более 100 топовых компаний США

В мае акции eToro появились на бирже Nasdaq. В конце июля инвестиционная компания решила присоединиться к тренду токенизации активов реального мира.

В Европе стала доступной торговля токенизированными американскими акциями благодаря новой системе eToro на основе Ethereum. Уже доступно около 100 ценных бумаг США и ETF, которые представлены токенами ERC20 (стандарт токенов сети Ethereum).

Компания eToro запустил новый сервис, позволяющий пользователям торговать токенизированными акциями крупных американских компаний непосредственно на блокчейне Ethereum. Это означает, что впервые европейские инвесторы могут покупать и продавать доли акций США 24/5, полностью обходя ожидание открытия Уолл-стрит.

Токены стандарта ERC20 отражают стоимость соответствующей акции, котируемой в США, в реальном времени. Монеты можно свободно перемещать, покупать или продавать через безопасный цифровой кошелек eToro. В отличие от традиционных брокеров, которые ограничивают торговлю часами работы фондовых бирж, эта система остается активной пять дней в неделю, днем и ночью

Блокчейн Ethereum и его стандарт ERC20 гарантирует совместимость токенов между платформами и кошельками. Более 300 миллиардов долларов цифровых активов уже работают на Ethereum.

Источник: eToro