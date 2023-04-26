Ева Герцигова ‎присоединилась к металюдям Epic Games – аватар чешской модели используют для виртуальных показов и моделирования цифровой одежды

Чешская супермодель Ева Герцигова рассказала, что компания Epic Games создала ее цифровую версию – с помощью собственного проекта MetaHuman.

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Согласно пресс-релизу, 51-летнюю модель сканировали с помощью 70-ти камер и использовали технологию захвата движений для создания реалистичного аватара.

В дальнейшем этот цифровой двойник будет принимать участие в виртуальных показах и моделировании цифровой одежды:

«Метаверсию Евы можно переодевать, менять прическу и макияж, а ее тело и лицо готовы к анимации».

В целом аватар модели выглядит довольно реалистично – особенно если сравнивать его с участниками виртуального показа Metaverse Fashion Week в Decentraland. В этом году в нем приняли участие более 60 модных брендов, в частности Balenciaga, Adidas и Coach – журналисты, которые посмотрели показ, назвали его «одиноким, тяжелым для навигации и очень скучным».

Что касается MetaHuman от Epic, то компания впервые представила инструмент для создания цифровых аватаров в 2021 году и с тех пор постоянно его совершенствовала. Летом реалистичную анимацию собственного лица пользователи могли получить прямо со своего iPhone. Что касается сотрудничества со знаменитостями, ранее Epic также создала цифровую версию звезды NBA Луки Дончича.