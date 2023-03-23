Демо Unreal Engine 5.2, 40% чистого дохода Fortnite авторам и MetaHuman Animator на iPhone — главные анонсы Epic Games на State of Unreal 2023

Epic Games провела выступление на State of Unreal 2023, в рамках которого продемонстрировала усовершенствования движка Unreal Engine 5.2, новую технологию MetaHuman и долгожданные инструменты Fortnite Unreal Editor. Учитывая популярность Unreal Engine и Fortnite, эти анонсы могут оказать существенное влияние на будущие игры. Рассмотрим вкратце наиболее интересные моменты.

Демоверсия Unreal Engine 5.2

Одним из самых существенных дополнений Unreal Engine 5.2 являются новые инструменты процедурной генерации. Epic показала их возможности в демонстрации Electric Dreams, действие которой происходило в густом лиственном лесу, частично созданном с помощью этих инструментов. Компания уже подготовила первую предварительную версию Unreal Engine 5.2.

Анимация MetaHuman с помощью iPhone.

Epic продемонстрировала возможность анимации MetaHuman, снятую с помощью всего лишь iPhone. Новый инструмент планируется запустить этим летом.

Unreal Editor для Fortnite

Epic наконец-то продемонстрировала новый Unreal Editor для Fortnite, который предоставит создателям контента множество новых инструментов для творчества. С его помощью можно создавать пользовательские карты и события Fortnite. В демоверсии компания продемонстрировала несколько ярких персонажей Fortnite в суровом мире, явно не относящемся к Fortnite.

Creator Economy 2.0

Epic объявила о серьезных изменениях в своей экономической модели взаимодействия с создателями контента. Компания пообещала возвращать 40% чистых доходов от игры в пул для создателей. Это окажет заметное влияние на то, как создатели могут зарабатывать деньги на Fortnite. Кстати, в этот пул входит и сама Epic.

Единый бренд Fab для торговых площадок

Компания Epic намерена объединить свои различные торговые площадки под одним брендом Fab. Объединение произойдёт позже в этом году и затронет Unreal Engine Marketplace, Quixel Bridge, ArtStation Marketplace и Sketchfab. Все они будут объединены в одну торговую площадку Fab.

Источник: The Verge