EVO: В 2020 году украинцы приобрели в онлайне товаров и услуг на 107 млрд грн — это на 41% больше, чем в прошлом году [инфографика]





По оценке группы компаний EVO общая сумма физических товаров и услуг, которые приобрели украинцы в интернете в 2020 году, достигла 107 млрд грн — это на 41% больше, чем в прошлом году (также на 50% выросло количество онлайн-оплат).

Год назад в EVO прогнозировали прирост украинского ecommerce в 2020 году на уровне 15%, однако пандемия его существенно скорректировала. В интернете появилось множество новых небольших игроков, а большие онлайн- и офлайн-магазины, а также маркетплейсы усилили свои позиции. Теперь почти 9% всех покупок в Украине происходит онлайн — на маркетплейсах, в онлайн-магазинах и соцсетях (в Китае этот показатель превышает 30%). Для сравнения, в 2019 году доля e-commerce в ритейле в Украине оценивалась в 7%, а вырос рынок тогда на 17% в год.

За 2020 год количество заказов на маркетплейсах EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua, IZI.ua) и сайтах компаний Prom.ua выросла на 42%. Средний чек упал на 10%, что связано с тем, что украинцы стали покупать онлайн значительно чаще и более дешевые товары, включая одежду, товары ежедневного потребления, пищу, маски.

Наибольший прирост в 2020 году был отмечен в категории «Медицинские товары» — здесь оптом и в розницу украинцы покупают маски, санитайзеры, пульсоксиметры, перчатки и т.п. Значительно большим спросом по сравнению с прошлым годом пользовались товары для садоводства и огородничества. Также в топ самых популярных товаров вошли продукты питания и зоотовары, включая корм и аксессуары для домашних животных. Количество онлайн-оплат выросло минимум на 50% — на маркетплейсах уже сейчас примерно 15% расчетов осуществляются карточкой в момент покупки.

По мнению аналитиков EVO, c такими темпами через несколько лет наложенный платеж наличными за приобретенные онлайн товары и оплата «на карту» потеряют популярность, как менее безопасные и удобные. Важный фактор, который сдерживает рост оплат уже сейчас — цена транзакций для продавца, которая в Украине в среднем составляет более 2% от цены товара (это в четыре раза больше, чем в Европе).

В EVO также прогнозируют дальнейший рост онлайн-торговли, которому будут способствовать появление безопасных способов онлайн-оплаты на маркетплейсах, снижение стоимости доставки со стороны крупных игроков Justin, Укрпошта и Нова пошта, а также рост качества обслуживания (быстрая обработка заказов, отправка день-в-день, простой возврат) и появление в онлайне новых товарных групп (лекарства, продукты, готовые блюда).

Источник: EVO