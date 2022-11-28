Еврокомиссия разрешила 4G и 5G на борту самолетов – авиакомпании обеспечат сотовую связь с помощью технологии пикосот

До недавних пор единственным выходом для подключения европейцев к интернету в самолете был локальный Wi-Fi, нередко за дополнительную плату. Благодаря новому закону, принятому Европейской комиссией, пассажиры на рейсах из ЕС вскоре смогут пользоваться в полете обычным мобильным интернетом.

Европейская комиссия объявила, что авиакомпаниям ЕС теперь будет разрешено предоставлять доступ к беспроводным сетям 4G и 5G на борту для всех пассажиров. После внедрения нормы пассажиры смогут использовать свои мобильные устройства в полете так же, как и на земле. Название авиарежима телефона вскоре может потерять актуальность.

«Малая сотовая сеть», созданная с использованием пикосот обеспечит связь с интернетом. Бортовая связь работает как миниатюрные маломощные сотовые вышки, которые дополняют обычные вышки сотовой связи, заполняя пробелы в покрытии и разгружая трафик. Результатом является более широкая и надежная сеть, обеспечивающая высокую скорость передачи данных и простое экономичное развертывание.

Пикосоты поддерживают от 32 до 64 подключенных пользователей, обеспечивая покрытие до 250 м. Их размер и простота развертывания в помещении или на открытом воздухе делают их идеальными для расширения и улучшения диапазона в в воздухе или на земле. После развертывания на самолете ячейки перенаправляют вызовы, текстовые сообщения и другие мобильные данные между самолетом и наземными мобильными сетями.

Курс QA Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Небо больше не является пределом, когда речь идет о возможностях, предлагаемых сверхбыстрой связью с высокой пропускной способностью», — Тьерри Бретон, уполномоченный Европейской комиссии по внутреннему рынку.

Стремление Европы к повсеместному распространению 4G и 5G выходит за рамки авиаперелетов. Комиссия внесла поправки в положение о частоте 5 ГГц, сделав соответствующие полосы доступными для использования в автомобилях, автобусах и других видах транспорта. В поправке к исполнительному решению говорится, что европейские государства должны сделать диапазон 5 ГГц доступными для использования на борту сухопутных транспортных средств не позднее июня 2023 года.

Источник: TechSpot