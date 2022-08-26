Tesla подключит свои электромобили к сотовой сети через спутники Starlink

Илон Маск и T-Mobile заявили о совместном проекте спутниковой 5G-связи с использованием спутников Starlink. После мероприятия он утвердительно ответил на твиты с вопросом, будет ли эта форма связи работать в электромобилях Tesla с подключением к сети LTE AT&T.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

Маск не стал вдаваться в подробности о том, как все будет работать или о возможностях такой связи. На совместном мероприятии с T-Mobile Маск рассказал, что спутниковое покрытие от Starlink будет способно обеспечить соединение со скоростью 2–4 Мбит/с, общей для зоны покрытия спутника. Этого будет недостаточно для некоторых премиальных функций. Однако медленная связь в условиях отсутсвия покрытия — лучше, чем вообще никакой.

Недавнее отключение сети 3G компании AT&T сыграло злую шутку с автомобилями Tesla, изготовленными до середины 2015 год. Для продолжения использования сотовой сети им потребовалась установка модема LTE за $200.

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Министерство цифровой трансформации Украины протестировало полноценный интернет Starlink в движении со скоростью 130 км/ч. Спутниковое подключение к сети показало отличный результат – скорость соединения около 100 Мбит/с при потере всего 7% пакетов.

Источник: The Verge