Европарламент одобрил новую систему регистрации на границах Шенгена, она заработает в 2020 году и будет собирать отпечатки, фото и другие данные у всех путешественников

Европарламент одобрил внедрение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны, за соответствующее решение проголосовали 477 евродепутатов, 139 были против и 50 воздержались. Ожидается, что новая система начнет работу в 2020 году, при этом она будет применяться независимо от того, нужна ли путешественнику виза.

Новая система въезда/выезда (EES) будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС, в частности будет зарегистрировано имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица, дата и место, когда они пересекают границу или получают отказ во въезде в Шенгенскую зону.

«Правила, касающиеся людей, въезжающих в Шенгенскую зону, срочно нуждаются в обновлении из-за проблем безопасности, а также увеличения количества путешественников за последние годы», — отметили в Европарламенте.

Система будет сохранять данные о путешественниках, чтобы облегчить быстрое пересечение границы, а также облегчить выявление случаев использования фальшивых документов или отслеживание людей, которые задерживаются в Шенгенской зоне дольше предусмотренных 90 дней в 180-дневном периоде.

Faster border crossings, better detection of identity fraud, people staying too long. Find out more ⬇ pic.twitter.com/cpJnVeDHai — European Parliament (@Europarl_EN) 25 октября 2017 г.

Это позволит как усилить, так и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамповки паспортов. Испанский евродепутат Августин Диас де Мере Гарсия Консуэгра, который был докладчиком по этому вопросу, заявил, что новая система также может помочь идентифицировать террористов.

«Один из методов заключается в том, чтобы власти и службы безопасности имели доступ к этим данным и в случае перекрестной проверки с другой информацией, быстро может быть выдано предупреждение. Будет легче предотвратить то, что произошло, например, на Берлинском рождественском рынке, где террорист совершил нападение, и потом мы выяснили, что он использовал 15 различных удостоверений личности», — отметил он.

Напомним, что безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом вступил в силу 11 июня 2017 года. Благодаря этому граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.

Также не стоит забывать, что с 1 января 2018 года граждане из стран, которые составляют риски для Украины, будут пересекать границу нашей страны исключительно по биометрическим паспортам, а у тех, кого их нет, такие данные будут сняты на границе. Перечень соответствующих стран утверждается Кабинетом Министров Украины, однако в первую очередь речь идет о Российской Федерации.

Источник: Европейская Правда