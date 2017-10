Европарламент одобрил новую систему регистрации на границах Шенгена, она заработает в 2020 году и будет собирать отпечатки, фото и другие данные у всех путешественников

Европарламент одобрил внедрение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны, за соответствующее решение проголосовали 477 евродепутатов, 139 были против и 50 воздержались. Ожидается, что новая система начнет работу в 2020 году, при этом она будет применяться независимо от того, нужна ли путешественнику виза.

Новая система въезда/выезда (EES) будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС, в частности будет зарегистрировано имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица, дата и место, когда они пересекают границу или получают отказ во въезде в Шенгенскую зону.

Система будет сохранять данные о путешественниках, чтобы облегчить быстрое пересечение границы, а также облегчить выявление случаев использования фальшивых документов или отслеживание людей, которые задерживаются в Шенгенской зоне дольше предусмотренных 90 дней в 180-дневном периоде.

Faster border crossings, better detection of identity fraud, people staying too long. Find out more ⬇ pic.twitter.com/cpJnVeDHai

— European Parliament (@Europarl_EN) 25 октября 2017 г.