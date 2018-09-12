Европарламент одобрил новую версию скандальной директивы об авторском праве в интернете

Европарламент все-таки проголосовал за директиву о защите авторского права в интернете, неоднозначную законодательную инициативу, которая предполагает ужесточение регулирования объектов авторского права в интернете. Сразу оговорим, что нынешнее голосование не является последним и будет еще одно в январе 2019 года, где и примут окончательное решение. Впрочем, эксперты говорят, что вероятность непринятия директивы крайне низка.

Напомним, в июле Европарламент отклонил эту спорную директиву, когда две ключевые статьи (11-я о «налоге на ссылки» и 13-я о «фильтре загружаемого контента») инициативы вызвали значительную волну общественного негодования. Но на сегодняшнем заседании была принята обновленная версия директивы, за которую проголосовали 438 депутатов при 226 голосах против; еще 39 человек воздержались.

В новом варианте директивы по-прежнему присутствуют весьма неоднозначные 11-я и 13-я статьи. Первая, напомним, требует от онлайн-платформ вроде Google News платить авторам при ссылке на их контент, а вторая – обязывает все онлайн-платформы (YouTube, Facebook и прочие) следить, чтобы пользователи при загрузке контента не нарушали ничьих прав.

Противники директивы утверждают, что эти две статьи представляют собой серьезную угрозу свободному обмену информацией в интернете и открывают широкие возможности для злоупотребления авторским правом. Ранее высказывались опасения, что принятие этих новых правил в конечном итоге приведет к исчезновению разного рода мемов с использованием кадров из фильмов или пародии.

Критики называют упомянутые положения законопроекта «катастрофическими».

Сторонники же заявляют, что главная цель новых правил — защита прав журналистов, авторов, издателей и людей творческих профессий. Они также утверждают, что кампания против принятия директивы финансируется американскими техническими гигантами, желающими сохранить контроль над интернетом. Кроме того, авторы указывают на значимые изменения к этим статьям, которые призваны предотвратить разного рода злоупотребления. В частности, 13-я статья делает исключение для таких сайтов, как GitHub и Wikipedia, а 11-я – позволяет использовать короткие отрывки без необходимости уплаты налога.

Как сообщается, в случае получения окончательного одобрения Европарламента в январе (а вероятность этого события очень высока) эта директива будет иметь огромные последствия для Интернета. Выполнения директивы будет зависеть от конкретных стран-членов ЕС, которые могут принимать собственные законы. Но уже сейчас очевидно, что грядет сдвиг в балансе сил – крупнейшие технологические компании теряют контроль над интернетом.

Источник: The Verge