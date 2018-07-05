«Википедия» устроила «блэкаут» на нескольких европейских языках в знак протеста против директивы об авторском праве. Европарламент ее уже отклонил

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Интернет-энциклопедия «Википедия» приостановила работу нескольких европейских сегментов в знак протеста против намерений властей ЕС утвердить весьма неоднозначную директиву о защите авторского права в интернете. Сразу оговорим, что на сегодняшнем заседании депутаты Европарламента отклонили эту директиву.

Что касается «Википедии», накануне сегодняшнего заседания перестали работать сегменты на итальянском, испанском, латышском, эстонском, польском языках. При переходе на любую страницу энциклопедии на одном из этих языков пользователю показывалась заглушка с предупреждением, что в случае принятия директивы обмен информацией в интернете будет затруднен, а сама «Википедия» окажется под угрозой закрытия. Отметим, что подобные протесты компания проводила и раньше против похожих законопроектов.

О самой директиве мы рассказывали еще в прошлом месяце, когда документ был одобрен профильным комитетом ЕС.

Ранее около 60 правозащитных организаций подписали открытое письмо для депутатов Европарламента, где выразили опасения касательно возможности нанесения непоправимого вреда и подрыва свободы в интернете.

Наибольшую обеспокоенность у общественности и активистов вызывали две статьи директивы: — 11-я, требующая от онлайн-платформ платить авторам при ссылке на их контент, и 13-я — делает онлайн-платформы ответственными за контент, загружаемый пользователями. Ранее высказывались опасения, что 13-я статья вынудит сайты блокировать распространение мемов или пародий с использованием, например, кадров из фильмов.

Источник: Wikipedia и AFP