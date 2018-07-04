Facebook покупает компанию Bloomsbury AI, которая занимается задачами обработки естественного языка

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Компания Facebook заявила о покупке компании Bloomsbury AI, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта. Она специализируется на обработке естественного языка.

Как отмечает Facebook, опыт и знания Bloomsbury AI усилят исследования компании в сфере обработки естественного языка и помогут лучше понимать естественный язык и его применение. Как ожидается, эти разработки пригодятся компании в задачах модерации контента в самой соцсети Facebook, а также в Instagram и других сервисах. На текущий момент компания вынуждена прибегать к услугам людей, чтобы те контролировали публикации в Facebook на соответствие правилам. Команды модераторов просматривают помеченные и подозрительные записи в поисках контента, разжигающего ненависть, содержащего насилие, слишком откровенных материалов, фейковых новостей.

Как ожидается, в дальнейшем эти задачи смогут выполнять алгоритмы искусственного интеллекта. Но первоначально компании необходимо научить программное обеспечение лучше понимать естественный язык и намерения, скрытые за языковыми конструкциями.

Кроме того, Facebook работает над собственным умным динамиком с функциями искусственного интеллекта, фигурирующим под кодовым названием Portal. Вероятно, разработки Bloomsbury AI пригодятся и в этом проекте, чтобы научить динамик хорошо воспринимать голосовые команды и отвечать на поставленные вопросы при помощи естественного языка.

Источник: The Verge