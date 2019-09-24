Facebook приобрела стартап CTRL-Labs, занимающийся разработкой нейронного интерфейса





Компания Facebook заявила о покупке стартапа CTRL-Labs, занимающегося разработками в сфере нейронного интерфейса. Он создаёт браслет, способный передавать электрические сигналы от мозга на вход компьютера.

По данным CNBC, сумма сделки составляет около $1 млрд. Это наиболее значимое приобретение, сделанное Facebook за последние 5 лет. Последний раз большая суммы выплачивалась в 2014 году в рамках покупки Oculus VR – $2 млрд. Эта покупка также свидетельствует об интересе Facebook к аппаратным решениям, так как технология CTRL-Labs будет использоваться в будущих проектах дополненной и виртуальной реальности.

В дальнейшем стартап CTRL-Labs присоединится к команде Facebook Reality Labs. В компании надеются, что совместными усилиями удастся создать масштабную ​​технологию и быстрее внедрить её в потребительские продукты.

В начале этого года CTRL-Labs приобрела серию патентов на ручной браслет Myo. Это устройство было разработано компанией North, ранее известной как Thalmic Labs, оно предназначено для управления при помощи жестов и движений. Myo измеряет электрокардиограмму, чтобы перевести мышечную активность в программные команды, связанные с жестами. Однако со временем компания North отказалась от дальнейшей разработки в этом направлении и сосредоточилась на создании гарнитуры дополненной реальности Focals. Теперь же, после пары приобретений, эта технология может появиться в конкурирующем продукте.

После приобретения технологии, в CTRL-Labs занимались созданием браслета, который позволил бы реализовать новые способы взаимодействия с машинами, не требуя традиционных комплектов мыши и клавиатуры, сенсорных дисплеев или каких-либо физических контроллеров. Таким образом, можно было бы внедрить новые способы взаимодействия в условиях виртуальной и дополненной реальностей.

Отметим, ранее в структуре Facebook было подразделение Building 8 – экспериментальная лаборатория для футуристических проектов. Из-за отсутствия значимых результатов оно было расформировано, и часть проектов перешла в Facebook Reality Labs. Около двух лет назад компания рассказала о проекте, подразумевающем создание интерфейса между мозгом человека и машиной. И ещё летом этого года в Reality Labs велись работы над этим проектом. Вероятно, приобретение CTRL-Labs позволит усилить этот проект.

Источник: The Verge