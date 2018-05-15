Facebook приостановила работу 200 приложений, заподозрив их в необоснованном использовании пользовательских данных

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Facebook обновила информацию, касающуюся расследования о злоупотреблении персональными данными, начатого 21 марта этого года после скандала с Cambridge Analytica. По результатам проверки работа почти 200 приложений была приостановлена.

Как пояснил Марк Цукерберг, Facebook будет изучать все приложения, которые имели доступ к большому объёму информации до 2014 года, когда социальная сеть изменила свою политику конфиденциальности. Он также дал понять, что любое приложение, не прошедшее проверку, будет удалено.

«Процесс расследования идёт полным ходом, и он имеет две фазы. Во-первых, это комплексная проверка для анализа каждого приложения, имеющего доступ к персональным данным в Facebook. Во-вторых, при возникновении подозрений, мы делаем запрос на получение детальной информации и, если потребуется, проводим тщательный аудит на местах», — говорится в заявлении компании.

Вице-президент Facebook Име Арчибонг (Ime Archibong), ответственный за работу с партнёрами, отметил, что огромное количество внутренних и внешних экспертов стараются как можно быстрее проанализировать все приложения. На текущий момент уже проверено тысячи приложений, работа 200 из них приостановлена в ожидании тщательного расследования. В случае, если их чрезмерная активность по использованию личных данных будет доказана, пользователи Facebook будут уведомлены на этой странице.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте этого года. Социальную сеть обвинили в том, что она позволила аналитической компании Cambridge Analytica получить данные более 50 млн пользователей. Марк Цукерберг признал ошибку и пообещал тщательно проверить все подозрительные приложения.

В мае Cambridge Analytica заявила о прекращении своей деятельности из-за потери клиентов и многочисленных судебных исков.

Источник: Facebook