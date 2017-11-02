Facebook впечатляюще нарастила выручку и чистую прибыль

Компания Facebook отчиталась о результатах финансово-хозяйственной деятельности минувшего квартала. Все основные финансовые показатели продемонстрировали стремительный рост.

В третьем квартале 2017 года доходы Facebook от рекламы увеличились на 49% по сравнению с результатом аналогичного периода предыдущего года и достигли $10,14 млрд. При этом 88% рекламного дохода было получено благодаря мобильным устройствам. Прочие источники принесли компании незначительный доход. Совокупная выручка по итогам квартала составила $10,33 млрд, что на 47,3% превышает показатель третьего квартала 2016 года. Чистая прибыль по итогам отчётного квартала зафиксирована на уровне $4,7 млрд, что соответствует росту на 79% в годовом выражении.

Также отмечается, что по состоянию на конец третьего квартала 2017 года ежемесячно активная аудитория Facebook достигла отметки 2,07 млрд пользователей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 16%.

Источник: cdrinfo