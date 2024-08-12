Fallout: New Vegas получает масштабное фанатское расширение с 6+ часами геймплея

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А еще в нем 20+ квестов, новые фракции и 35+ озвученных персонажей.

Модер ToxicWhiteout создал новое фанатское расширение для Fallout: New Vegas под названием Dry Wells — Legion Expansion, которое добавляет более 6 часов геймплея и более 20 новых квестов. Модификация отстраивает локацию Dry Wells с нуля, позволяя посетить ее до событий дополнения Lonesome Road.

Расширение добавляет более 20 новых квестов различной сложности — от простых заданий по доставке предметов до масштабных сражений. Игроки смогут исследовать новые подземелья среднего размера и пройти четыре сюжетные линии. Две из них сосредоточены на истории Легиона, одна посвящена освобождению рабов, а еще одна связана с новой фракцией «Гильдия охотников».

ToxicWhiteout утверждает, что выбор игроков будет влиять на развитие главного квеста, что повысит реиграбельность модификации. Кроме того, расширение добавляет 35 полностью озвученных персонажей и возможность получить новое жилье после прохождения основной сюжетной линии.

Модификация также позволяет узнать больше о племени Twisted Hairs через скрытые заметки, разбросанные по карте. Игроки смогут исследовать историю предательства этого племени.

Разработчик предлагает три дополнительных файла для расширения. Первый добавляет погодные эффекты Desert Natural Weathers Climate к локации Dry Wells. Второй — аудиомод, добавляющий радиоприемники из Imperium Radio. Третий файл добавляет сундук с броней Гая Магнуса и другими наградами в жилище игрока.

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Fallout: New Vegas — это ролевая видеоигра, выпущенная в 2010 году компанией Obsidian Entertainment. Игра является спин-оффом серии Fallout и разворачивается в постапокалиптическом регионе Мохаве через четыре года после событий Fallout 3. Игроки берут на себя роль Курьера, который попадает в водоворот конфликта между различными фракциями за контроль над Нью-Вегасом и дамбой Гувера. New Vegas известна своим глубоким сюжетом, системой репутации, разнообразием квестов и возможностью влиять на судьбу игрового мира. Игра обрела культовый статус среди фанатов благодаря своей атмосфере, сложным моральным дилеммам и высокой реиграбельности.

Недавно мы писали, что вышла демоверсия мода Fallout Vault 13 — он воссоздает первую игру серии в четвертой.

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Источник: Dsogaming

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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