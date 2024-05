Fallout уходит в Fortnite: кроссовер с постапокалиптическим миром ожидается в третьем сезоне игры Epic

После интереса к сериалу и играм Fallout появление персонажей франшизы в мультивселенной Epic было лишь вопросом времени. Новая информация о третьем сезоне Fortnite это подтверждает.

Epic опубликовала в Twitter изображение человека в клубах дыма и в силовой броне из Fallout. также есть что-то похожее на нефтеперерабатывающий завод, который дымит трубами — вероятно, это будет какое-то место для исследования в течение третьего сезона. Почти наверняка можно сказать, что игроки получат соответствующий скин как часть оформления нового сезона. также, возможно, появятся и враги в силовой броне.

Слухи о Fortnite предсказали, что третий сезон будет посвящен апокалипсису, и кроссовер с Fallout подходит для этого наилучшим образом. Завершение второго сезона запланировано на 24 мая, поэтому, вероятно, это будет дата начала нового сезона также. Учитывая обычные акции для таких запусков, можно ожидать гораздо больше тизерного контента в ближайшее время. Неизвестно, что именно будет включать контент Fallout в Fortnite: это могут быть только отдельные скины или комплексно проработанный сетинг с квестами и врагами.

Интересно, что ранее исследователи Call of Duty Warzone обнаружили доказательства кроссовера с Fallout и в этой игре. Как и о третьем сезоне Fortnite, информации об этом немного.

