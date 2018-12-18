Farout — самый далекий из известных на сегодня объектов Солнечной системы. На один оборот вокруг Солнца у него уходит более тысячи земных лет

Группа астрономов из США открыла самое далекое небесное тело из всех, когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе — объект 2018 VG18 находится на расстоянии 125-130 . Об открытии сообщается на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.

Ученые дали объекту прозвище «Farout» (с англ. — «дальний»). До сих пор ученые не могли обнаружить ни одного объекта, который бы находится от Солнца дальше 100 астрономических единиц. Для сравнения — расстояние до Плутона составляет около 34 астрономических единиц.

Новый транснептуновый объект (небесные тела, обращающиеся вокруг Солнца, у которых среднее расстояние до Солнца больше, чем у Нептуна) обнаружен Скоттом Шеппардом из Института Карнеги, Дэвидом Толеном из Гавайского университета и Чэдом Трухильо из университета Аризоны. Эта же команда астрономов в октябре 2018 года объявила об обнаружении объекта 2015 TG 387, который в итоге получил название «Гоблин». На тот момент рекордным у «Гоблина» было не только расстояние от Солнца (около 80 астрономических единиц, но и среднее значение полуоси орбиты (1200 астрономических единиц). Параметры орбиты нового рекордсмена 2018 VG18 ученым еще только предстоит рассчитать.

Первые снимки 2018 VG18 года были сделаны 10 ноября на восьмиметровом японском телескопе Subaru, расположенном на вершине горы Мауна-Кеа на Гавайях. Повторные наблюдения 2018 VG18 были проведены в начале декабря с помощью телескопа Магеллана в Чили, что и позволило заявить об открытии.

Согласно расчетам ученых, диаметр небесного тела составляет около 500 километров, что позволяет классифицировать его как карликовую планету. 2018 VG18 имеет розоватый оттенок — этот цвет обычно сигнализирует о присутствии льда на поверхности.

Остается добавить, что «Дальний», как и «Гоблин», были открыты в рамках поисков так называемой «Планеты X» — девятой планеты Солнечной системы, теоретически предсказанной в 2016 году. Открытие 2018 VG18, по мнению первооткрывателей, укрепит позиции гипотезы о Планете Х и приблизит астрономов к ее обнаружению. Хотя, как обычно, есть те, кто считает иначе. Например, в июне этого года группа исследователей под руководством Анны-Марии Мадиган выдвинула и обосновала тезис о том, что схожесть параметров орбит далеких от Солнца объектов можно объяснить и без введения в расчеты «Планеты X» — достаточно учесть их взаимодействие с космическими обломками и между собой.

Источник: engadget и n+1