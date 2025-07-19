Новости Украина 19.07.2025 comment views icon

Федоров запускает «украинский DOGE» — для оптимизации госаппарата

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Федоров запускает «украинский DOGE» — для оптимизации госаппарата

Михаил Федоров, который сейчас занимает должность первого вице-премьера и возглавляет Минцифру, сообщил, что планирует создать в Украине аналог американского DOGE. Речь идет о Департаменте эффективности правительства, который был создан Илоном Маском и пытался сократить расходы государственного аппарата, повысить его эффективность и оптимизировать работу. Правда не всегда эта бурная деятельность давала положительный эффект, а часто проявлялась в банальном сокращении количества госслужащих и работников контролирующих органов. И вот о национальной версии DOGE заговорили в Украине.

Об идее запуска собственного Департамента эффективности правительства Федоров написал в соцсети Threads:

«Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление.»

Он не поделился дополнительными сведениями по этой инициативе. Поэтому пока неизвестно, в какой именно отрасли планируется сокращать расходы.

Напомним, на днях в Украине сменилось Правительство. И хотя в большинстве случаев у власти остались те же лица, некоторые министерства исчезнут в результате поглощения или объединения. Например, это касается Министерства национального единства и Министерства стратегических отраслей промышленности. А Министерство экономики поглотит два других министерства: агрополитики и природных ресурсов. Возможно, именно из-за этих переформатирований и зашла речь об украинском аналоге DOGE от Михаила Федорова. Новоназначенная премьер-министр Юлия Свириденко в своем выступлении также заявляла об «оптимизации государственного аппарата» и «полном аудите расходов с целью их сокращения».

Стоит заметить, результат работы американского DOGE иногда вызывал вопросы. Об этом Федорову напомнили в комментариях к его публикации:

«Результат работы doge:

— управленческий хаос
— демотивация госслужащих
— откат в целых областях науки
— досрочные смерти от прерывания программ типа терапии для вич-инфицированных
— и все это ради экономии 0,15% бюджетных расходов.

Стоит повторить, вряд ли что-то может пойти не так.»

Многие другие комментаторы также выражали скепсис относительно эффективности работы DOGE в США.

Федоров запускає «український DOGE» — для оптимізації держапарату

Можно вспомнить о таких курьезах, как поиск «враждебных к Трампу» чиновников с помощью ИИ, а также сокращение экспертов NHTSA, которые контролировали безопасность авто в Tesla.

Впоследствии Илон Маск ушел из DOGE.

Илон Маск ищет в DOGE революционеров со сверхвысоким IQ — и готовностью работать 80+ часов в неделю

Популярные новости

«Ты не помочишься!»: в LEGO «Властелин колец» Балрог делает с Гэндальфом что-то смешное и неканоническое
Марк Фрост, соавтор «Твин Пикс», отрицает продолжение сериала без Дэвида Линча
Mafia: The Old Country показали в действии — 9 минут стелса, перестрелок и мафиозной атмосферы
«Резерв+» запустил бета-тест уплаты штрафов ТЦК — скидка 50%
Откопайте: Microsoft «реанимировала» Skype для бизнеса, потому что Teams не справился
Более $50 млн за размещение игры в Game Pass — менеджер Microsoft проговорился в резюме
Более 1200 км на одном заряде — Lucid Air Grand Touring установил рекорд Гиннеса
В сеть слили пролог Silent Hill F — 3 минуты с Хинако в туманном городе и атмосферная музыка
Темное фэнтези от создателей The Witcher 3, трейлер Little Nightmares III и новая My Hero Academia — все анонсы с летнего шоукейса Bandai Namco
Tesla испортила видео «первой в мире» автономной доставки авто нарушением правил
The Witcher 3 получила мод, который открывает весь дворец Боклера с тайной комнатой
Не вышло: Intel, вероятно, откажется от E-ядер после Razer Lake
Ученые раскрыли тайну квантового туннелирования — это изменит индустрию полупроводников и квантовых компьютеров
Новые гаджеты OnePlus: часы Watch 3 43 мм и наушники Buds 4 с автономностью до 45 часов
«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»
Квартальные продажи Tesla упали на 13,5%, Cybertruck на порядок не дотягивает до плана
Аккумуляторы будущего: срок работы квантовых батарей увеличили в 1000 раз
Палестинцев «переселят» из Газы с помощью токенизации
Как тебе такое, Илон Маск? Деревянный аккумулятор оказался более огнестойким, чем в Tesla
Удобен ли для ремонта модульный Fairphone 6? iFixit проверила
ИИ ChatGPT сел за штурвал космического корабля — что из этого вышло?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить