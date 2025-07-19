Федоров запускает «украинский DOGE» — для оптимизации госаппарата

Михаил Федоров, который сейчас занимает должность первого вице-премьера и возглавляет Минцифру, сообщил, что планирует создать в Украине аналог американского DOGE. Речь идет о Департаменте эффективности правительства, который был создан Илоном Маском и пытался сократить расходы государственного аппарата, повысить его эффективность и оптимизировать работу. Правда не всегда эта бурная деятельность давала положительный эффект, а часто проявлялась в банальном сокращении количества госслужащих и работников контролирующих органов. И вот о национальной версии DOGE заговорили в Украине.

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Об идее запуска собственного Департамента эффективности правительства Федоров написал в соцсети Threads:

«Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление.»

Он не поделился дополнительными сведениями по этой инициативе. Поэтому пока неизвестно, в какой именно отрасли планируется сокращать расходы.

Напомним, на днях в Украине сменилось Правительство. И хотя в большинстве случаев у власти остались те же лица, некоторые министерства исчезнут в результате поглощения или объединения. Например, это касается Министерства национального единства и Министерства стратегических отраслей промышленности. А Министерство экономики поглотит два других министерства: агрополитики и природных ресурсов. Возможно, именно из-за этих переформатирований и зашла речь об украинском аналоге DOGE от Михаила Федорова. Новоназначенная премьер-министр Юлия Свириденко в своем выступлении также заявляла об «оптимизации государственного аппарата» и «полном аудите расходов с целью их сокращения».

Стоит заметить, результат работы американского DOGE иногда вызывал вопросы. Об этом Федорову напомнили в комментариях к его публикации:

«Результат работы doge: — управленческий хаос

— демотивация госслужащих

— откат в целых областях науки

— досрочные смерти от прерывания программ типа терапии для вич-инфицированных

— и все это ради экономии 0,15% бюджетных расходов. Стоит повторить, вряд ли что-то может пойти не так.»

Многие другие комментаторы также выражали скепсис относительно эффективности работы DOGE в США.

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Можно вспомнить о таких курьезах, как поиск «враждебных к Трампу» чиновников с помощью ИИ, а также сокращение экспертов NHTSA, которые контролировали безопасность авто в Tesla.

Впоследствии Илон Маск ушел из DOGE.