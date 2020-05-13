Финал международного научного конкурса ISEF 2020 впервые пройдет виртуально, Украина будет представлена четырьмя молодыми учеными





В середине февраля текущего года на конкурсе «Эко-Техно Украина» были выбраны молодые украинские ученые, которые должны были представить нашу страну в финале международного конкурса ISEF в США 10-15 мая. В марте организаторы конкурса сообщили об отмене мероприятия по причине пандемии, однако в итоге было принято решение провести виртуальный финал Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), который позволит выявить победителей удаленно.

Виртуальный финал Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) пройдет 18-22 мая, все участники мероприятия уже проходят онлайн-регистрацию и готовятся к защите своих работ в формате видеопрезентаций. Кроме защиты научных работ, конкурсанты смогут стать участниками виртуальных панельных выступлений и мастер-классов от ученых, Нобелевских лауреатов и представителей крупнейших технологических компаний.

«Нынешняя ситуация в мире диктует для всех сфер жизни, и особенно для обучения, другие условия, которые необходимо воспринимать не как проблему, а как новые вызовы и возможности. Поэтому идея проведения Virtual Regeneron ISEF 2020 в формате онлайн является возможностью для каждого ученика проявить самостоятельность, ответственность и сосредоточенность – именно те качества, которые так важны для будущих инженеров и ученых. История не раз доказывала, что любые социальные и природные явления, которые имели заметные последствия, всегда становились катализатором для развития науки, нацеленной на уменьшение влияния негативных факторов и улучшения жизни в будущем. Я уверен, что условия, в которых проводится конкурс, помогут лучше раскрыть потенциал каждого участника, а также получить интересные и новаторские идеи», — отметил Максим Даценко, генеральный директор компании ENSOF.

Напомним имена победителей Национального этапа «Эко-Техно 2020», которые представят Украину на международном виртуальном финале:

Малярчук Ева, проект: «Предупреждение конфликтов в ученическом коллективе среднего и старшего школьного возраста как инструмент превенции буллинга», 11 класс, Нетишинская средняя общеобразовательная школа №2, Хмельницкая обл. Кислова Анастасия, проект: «Решение проблемы избыточного веса путем выбора посуды для подачи еды», 10 класс, Высшее профессиональное училище №33, г. Киев. Виктосенко Юлия, проект «Получение каротиноидов путем образования композита Zn-Al двухслойный гидроксид – каротиноид IN VITRO в среде фрешей овощей и фруктов», 9 класс, «Химико-экологический лицей», Днепровская обл. Неруш Руслан, проект «Новая методика оценки процесса дигрессии экосистемы», 11 класс, «Мариупольский технический лицей», Донецкая обл.

Отметим, что ISEF — International Science & Engineering Fair – это крупнейший в мире международный конкурс научно-технического творчества для школьников, основанный в 1950 году. Конкурс Эко-Техно Украина проходит под патронатом Министерства образования и науки Украины.

Ежегодно в международном финале принимают участие порядка 1800 представителей из почти 80 стран мира. В составе жюри Нобелевские лауреаты и ученые с мировым именем, которые выбирают лучших в 17 категорий знаний. Участники борются за призовой фонд около $5,000,000.

Источник: Эко-Техно Украина