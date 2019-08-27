Финальная версия Android 10 выйдет 3 сентября, апдейт получат даже оригинальные Pixel и Pixel XL 2016 года

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Распространение финальной версии операционной системы Android 10 среди поддерживаемых устройств первой волны (модели, для которых обновление выйдет в первую очередь) начнется в следующий вторник, 3 сентября. Точную дату релиза в ответе на соответствующий запрос наших коллег из Phone Arena подтвердили два сотрудника службы технической поддержки Google.

Как обычно, первыми в очереди выстроятся смартфоны Pixel, как модели нынешнего поколения Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 3a, 3a XL, так и прошлое поколение Pixel 2/2 XL. Более того, даже оригинальные Pixel и Pixel XL, выпущенные в 2016 году, тоже получат десятую версию «зеленого робота», что несомненно является отличной новостью, учитывая изначальную гарантию двухлетних обновлений ОС и трехлетний обновлений безопасности.

На прошлой неделе Google весьма неожиданно обновила бренд Android: компания представила новый логотип и перешла на новую схему обозначения новых версий, отказавшись от дополнительных названий в честь десертов. Сладкие кодовые имена теперь будут использоваться только разработчиками, а все последующие версии просто будут получать новый номер в названии Android.

Источник: Phone Arena