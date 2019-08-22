Больше никаких сладких названий. Новая мобильная ОС Google будет называться просто Android 10





В течение последних 10 лет компания Google придерживалась забавной традиции — новым версиям операционной системы Android она присваивала не только «скучные» порядковые номера, но и дополнительные кодовые имена в честь сладостей, перебирая по порядку буквы английского алфавита. Все началось с Android 1.5, которая получила название Cupcake («кекс»), но в этом году Google решила попрощаться с этой традицией. Новая версия Android с порядковым номером 10, которая выйдет этой осенью, будет называться просто Android 10, а следующая Android 11 и т.д. То есть, да, Google решила нарушить традицию. Сразу внесем ясность, кодовые имена не исчезнут полностью, но теперь они будут кодовыми и не будут использоваться в рекламных материалах для продвижения продукта. Иными словами, они останутся только для разработчиков и энтузиастов.

Одновременно с «упрощением» схемы обозначений версий Google обновила логотип Android. По словам Оды Гандон (Aude Gandon), директора по продвижению бренда Android на глобальном рынке, новый логотип имеет «более современную» торговую марку. Важно отметить, что это всегда будет маленький зеленый робот.

«Робот — это то, что делает Android особенным. Это делает его живым, интересным и приятным», — отметила топ-менеджер.

Как видим, в новом логотипе не только появился талисман Android, но и цвет букв нового фирменного знака (вместо зеленого — черный) и шрифт. В целом изменения очень даже существенные, особенно если сравнивать с недавним обновлением логотипа IKEA.

Да, робота тоже немного подправили, опустив глаза и подправив антенны. Кроме того, команда дизайнеров убрали немного желтого оттенка из зеленого, чтобы сделать его более заметным, а также добавили некоторые дополнительные цвета в общую палитру бренда Android.

Переход на новую схему именования для 10-й версии Android имеет смысл. Как-никак это знаковое (юбилейное) обновление. В то же время для Google это весьма удачное стечение обстоятельств, учитывая насколько сложно компании было выбрать название для Android 10. Если помните, в мае Самир Самат, вице-президент Google по управлению продуктами для Android и Google Play, признавался, что Q — сложная буква.

В интервью The Verge он заявил настоящая причина перехода на новую схему заключается не в том, что Q — сложная буква, а в том, что десерты не очень инклюзивные.

«У нас есть парочка хороших названий, но ни одно из них не охватывает весь мир», — объясняет он. Android — это глобальный бренд, которым пользуется больше людей в Индии и Бразилии, чем в США, так что используя название десерта на английском, мы упускаем некоторые регионы». «Пирог не всегда является сладким, с произношением слова lollipop в некоторых регионах могут возникнуть проблемы (интересно, а он слышал про Эйяфьядлайёкюдль?), а маршмэллоу популярны далеко не во всех странах. Числа, по крайней мере, универсальны». Самир Самат, вице-президент Google по управлению продуктами для Android и Google Play.

В целом с этим аргументом сложно не согласиться.

Следуя другой традиции, по случаю запуска новой версии Android, Google установит на лужайке перед штаб-квартирой новую статую робота, только вместо десерта это будет цифра 10.

Что на самом деле означает буква Q в Android Q, Google никогда не скажет публично. Официальное имя новой версии Android — просто Android 10. Но вице-президент Google в разговоре с журналистами The Verge намекнул на название. Предполагается, что Q — это Quince (айва). Также Самир Самат заявил, что разработчики уже определились с внутренним названием для следующей версии Android R. Кто хочет попробовать немного Rabri (сладкое блюдо на основе сгущенного молока)?

Источник: Google и The Verge