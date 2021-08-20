Firefly Aerospace провела успешный статический прожиг ракеты FireFly Alpha

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Американо-украинская компания Firefly Aerospace провела успешный статический прожиг ракеты малого класса FireFly Alpha. Это последние испытания носителя перед запуском с космодрома Ванденберг, который запланирован на 2 сентября 2021 г.

Напомним, что американский аэрокосмический стартап Firefly Space Systems был создан в 2014 г., тогда же был представлен первоначальный дизайн ракеты FireFly Alpha. После судебного иска со стороны Virgin Galactic, в котором бывший сотрудник Virgin, основатель компании Том Маркьюзик обвинялся в использовании некоторых чужих наработок, Firefly потеряла инвесторов и была ликвидирована. Все активы компании приобрел украинский бизнесмен Максим Поляков, уже владеющей компанией EOS DATA Analytics, анализирующей спутниковые снимки.

Реорганизованная Firefly Space Systems стала Firefly Aerospace, а часть производственных мощностей и разработки была перенесена в Украину, в Днепр. В частности, в Днепре установлены уникальные для Украины тяжелые 3D-принтеры, печатающие металлом.

Двухступенчатая FireFly Alpha относится к ракетам малого класса и будет конкурировать с Virgin Launcher One, Vega и Electron. Корпус ракеты выполнен из композитных материалов с армированием углеволокном. Обе ступени оснащаются жидкостными керосиново-кислородными двигателями. FireFly Alpha может забросить на низкую околоземную орбиту до 1000 кг полезного груза. Стоимость пуска около $15 млн.

Первый запуск FireFly Alpha в рамках миссии DREAM с микроспутниками различных обучающих учреждений запланирован на 2 сентября 2021 г. До конца года Alpha слетает еще раз, а на 2022 г. планируется уже как минимум шесть запусков для разных заказчиков.

Кроме Alpha, компания разрабатывает конкурента «Союза», ракету среднего класса FireFly Beta, полноразмерный макет которой уже изготовлен в Днепре и транспортируется в США. Кроме того, Firefly Aerospace подписала с NASA контакт на $93 млн. на по доставку научного оборудования на Луну в рамках программы Artemis. На начальных стадиях даже разработка собственного шатла!

Что ж, пожелаем Firefly удачи и будем ждать 2 сентября, чтобы понаблюдать за запуском.