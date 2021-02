Firefly Aerospace получила контракт NASA на 93,3 миллиона долларов — она доставит научное оборудование для лунной программы Artemis

NASA выбрало частную аэрокосмическую компанию Firefly Aerospace c собственником украинцем и офисом в Днепре для доставки на Луну комплекта из 10 научных и демонстрационных инструментов.

Как сообщается на сайте агентства, компания получит около 93,3 миллиона долларов и будет отвечать за запуск и доставку оборудования в область Море Кризисов (море на видимой стороне Луны, к северо-востоку от Моря Спокойствия) в 2023 году. Для отправки груза Firefly Aerospace планирует использовать лунный посадочный аппарат Blue Ghost.

Firefly Aerospace получила контракт на доставку оборудования от NASA в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), которая направлена на развитие частной лунной космонавтики и является частью американской лунной программы «Артемида» (Artemis) с возобновлением пилотируемых миссий и колонизацией спутника, к которой недавно присоединилась Украина.

Фактически CLPS — это первая подготовительная фаза перед возвращением человека на Луну (первая миссия должна состояться в ближайшие четыре года). В ноябре 2018 году NASA назвало Firefly Aerospace в числе других восьми финалистов CLPS (Commercial Lunar Payload Services). В мае 2019 агентство объявило о заключении контрактов с тремя компаниями: Astrobotic Technology, Intuitive Machines и Orbit Beyond. Спустя месяц последняя, получившая самый дорогой контракт на $97 млн, отказалась от доставки грузов на Луну по программе NASA CLPS. Она должна была первой выполнить первую доставку в сентябре 2020 года, тогда как Astrobotic Technology и Intuitive Machines обязались выполнить доставку первых грузов в рамках программы в 2021 году. В ноябре 2019 NASA разрешило еще пятерым компаниям участвовать в программе CLPS — Blue Origin, Ceres Robotics, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и Tyvak Nano-Satellite Systems. В апреле 2020 года свой контракт в рамках CLPS (на сумму 75,9 миллиона долларов) получила американская компания Masten Space Systems — она должна в 2022 году, используя посадочный модуль XL-1, доставить на лунную поверхность девять научных приборов, которые должны проработать минимум 12 дней.

Firefly is honored to be awarded a $93.3M contract by NASA to deliver ten NASA-sponsored science and technology payloads to the lunar surface using our Blue Ghost lunar lander!https://t.co/epvsZswOrj

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) February 4, 2021