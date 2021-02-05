Firefly Aerospace получила контракт NASA на 93,3 миллиона долларов — она доставит научное оборудование для лунной программы Artemis





NASA выбрало частную аэрокосмическую компанию Firefly Aerospace c собственником украинцем и офисом в Днепре для доставки на Луну комплекта из 10 научных и демонстрационных инструментов.

Как сообщается на сайте агентства, компания получит около 93,3 миллиона долларов и будет отвечать за запуск и доставку оборудования в область Море Кризисов (море на видимой стороне Луны, к северо-востоку от Моря Спокойствия) в 2023 году. Для отправки груза Firefly Aerospace планирует использовать лунный посадочный аппарат Blue Ghost.

Firefly Aerospace и программа NASA CLPS

Firefly Aerospace получила контракт на доставку оборудования от NASA в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), которая направлена на развитие частной лунной космонавтики и является частью американской лунной программы «Артемида» (Artemis) с возобновлением пилотируемых миссий и колонизацией спутника, к которой недавно присоединилась Украина.

Фактически CLPS — это первая подготовительная фаза перед возвращением человека на Луну (первая миссия должна состояться в ближайшие четыре года). В ноябре 2018 году NASA назвало Firefly Aerospace в числе других восьми финалистов CLPS (Commercial Lunar Payload Services). В мае 2019 агентство объявило о заключении контрактов с тремя компаниями: Astrobotic Technology, Intuitive Machines и Orbit Beyond. Спустя месяц последняя, получившая самый дорогой контракт на $97 млн, отказалась от доставки грузов на Луну по программе NASA CLPS. Она должна была первой выполнить первую доставку в сентябре 2020 года, тогда как Astrobotic Technology и Intuitive Machines обязались выполнить доставку первых грузов в рамках программы в 2021 году. В ноябре 2019 NASA разрешило еще пятерым компаниям участвовать в программе CLPS — Blue Origin, Ceres Robotics, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и Tyvak Nano-Satellite Systems. В апреле 2020 года свой контракт в рамках CLPS (на сумму 75,9 миллиона долларов) получила американская компания Masten Space Systems — она должна в 2022 году, используя посадочный модуль XL-1, доставить на лунную поверхность девять научных приборов, которые должны проработать минимум 12 дней.

Firefly is honored to be awarded a $93.3M contract by NASA to deliver ten NASA-sponsored science and technology payloads to the lunar surface using our Blue Ghost lunar lander!https://t.co/epvsZswOrj — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) February 4, 2021

Firefly Aerospace — пятая по счету (с учетом выбывшей Orbit Beyond) компания, получившая контракт в рамках программы CLPS.

Как отмечалось выше, с помощью лунного посадочного модуля Blue Ghost (заглавное фото) она планирует доставить на Луну всего десять научных инструментов общей массой 207 фунтов (94 кг).

Полезная нагрузка будущей миссии Blue Ghost

Regolith Adherence Characterization (RAC) — инструмент будет собран из компонентов, которые изготовят с помощью установки MISSE (сейчас находится на МКС). Он поможет определить прилипчивость лунного реголита к ряду материалов, подверженных воздействию окружающей среды Луны при спуске и посадке.

Next Generation Lunar Retroreflectors (NGLR) — ретрорефлектор для точного измерения расстояния между Землей и Луной (будет служить мишенью для земных лазеров). Еще он соберет данные, необходимые для понимания различных аспектов лунных недр и решения вопросов, связанных с фундаментальными физическими взаимодействиями.

Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager (LEXI) — рентгеновский сканер для отслеживания взаимодействия магнитосферы Земли с потоком заряженных частиц от Солнца, называемым солнечным ветром.

Reconfigurable, Radiation Tolerant Computer System (RadPC) — экспериментальная система для проверки радиационной стойкости электроники (на Луне нет атмосферы и магнитного поля, поэтому солнечная радиация станет проблемой для электроники; этот эксперимент поможет лучше изучить радиационный фон на лунной поверхности).

Lunar Magnetotelluric Sounder (LMS) — магнитометр для изучения структуры и состава мантии Луны. В этой миссии будет использован запасной магнитометр, первоначально созданный для марсианского зонда MAVEN.

Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity (LISTER) — прибор для измерения тепловых потоков из лунных недр. Зонд должен углубиться в реголит на 7–10 футов (2–3 метра), чтобы исследовать тепловые свойства Луны на разных глубинах.

Lunar PlanetVac (LPV) — инструмент для забора образцов лунного грунта с поверхности. Он должен провести забор и передать собранное вещество другому инструмента для анализа на месте или поместить в контейнер для последующей отправки на Землю.

Stereo CAmeras for Lunar Plume Surface Studies (SCALPSS 1.1) — набор камер для захвата видео и статических кадров области под посадочным модулем в момент достижения поверхности. Камеры с большим фокусным расстоянием проведут топографию местности и прозондируют поверхность перед посадкой на предмет опасных участков. Фотограмметрия будет использоваться для динамического моделирования поверхности во время посадки. Как сообщается, знания физики процессов, происходящих при контакте выброшеных двигателем частиц с реголитом и смещение пыли, гравия и горных пород имеет решающее значение для понимания того, как лучше всего садить будущие пилотируемые корабли на Луну и другие небесные тела, чтобы не поднимать много пыли.

Electrodynamic Dust Shield (EDS) — пылезащитный экран, принцип работы которого основан на электромагнитизме. Он будет генерировать неоднородное электрическое поле путем подачи переменного тока высокого напряжения на несколько электродов. В будущем это переносное поле может использоваться в тепловых излучателях, тканях скафандров, козырьках, линзах камер, солнечных панелях и многих других технологиях.

Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE) — система навигации на базе GPS. LuGRE расширит зону действия сигналов GPS и, в случае успеха, станет первой системой, принимающей сигналы GPS на лунных расстояниях.

Firefly Aerospace и ее ракета сверхлегкого класса Firefly Alpha

В 2014 году Firefly Aerospace, которая тогда называлась FireFly Space Systems, дебютировала с весьма многообещающим проектом легкой многоразовой ракеты-носителя Firefly Alpha на метане. Но, как это часто бывает, проект столкнулся с финансовыми трудностями и в 2017 году основателям пришлось выставить активы и интеллектуальную собственность FireFly Space Systems на продажу. Покупатель нашелся очень быстро, им выступил украинский предприниматель Максим Поляков, а точнее его компания EOS Launcher. Сумма сделки составила $75 млн. После слияния с EOS Launcher FireFly Space Systems была переименована Firefly Aerospace.

С 2017 года Firefly Aerospace разработывает двухступенчатую (кислородно-керосиновую) ракету сверхлегкого класса Firefly Alpha . Она способна выводить полезную нагрузку массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 600 килограммов — на солнечно-синхронную. В конструкции ракеты используются композитные материалы, включая углеродное волокно, а также ряд оригинальных решений технология вытеснения (сжатый газ вытесняет горючее и окислитель из баков, позволяя обойтись без турбонасоса) и технология клиновоздушного ракетного двигателя. Ориентировочная стоимость запуска Firefly Alpha — около $15 млн.

В 2018 году Firefly Aerospace открыла в Днепре научно-исследовательский центр, оснащенный самым большим в нашей стране промышленным 3D-принтером для высококачественной печати металлом. Также у компании есть офисы в Вашингтоне и Токио.

У Firefly Aerospace есть допуск к использованию стартовой площадки SLC-2W на авиабазе Ванденберг. Ранее компания заявляла о планах к концу первого квартала 2021 году выполнять по два запуска в месяц.

В конце 2020 года Firefly Aerospace провела стендовые огневые испытания второй ступени ракеты Alpha для первого тестового запуска, и сейчас готовится к первому тестовому запуску ракеты Firefly Alpha (изначально он планировался на январь).

В начале декабря Firefly Aerospace получила первый контракт NASA на запуск малых спутников на общую сумму 9,8 миллиона долларов, а в конце того же месяца подписала контракт на четыре запуска с Adaptive Launch Solutions.

Американская лунная программа Artemis

Что же касается Artemis, NASA планировала уже в 2021 году отправить на Луну первые грузовые миссии, а в 2024-м — высадить на ее поверхность астронавтов. Соотвествующую директиву, ознаменовавшую возвращение к программе по освоению Луны, 11 декабря 2017 года подписал Дональд Трамп, который на тот момент был президентом США. Разработку посадочных аппаратом для пилотируемой лунной миссии Artemis NASA ранее поручила SpaceX, Blue Origin и Dynetics.

Artemis 1, первая беспилотная миссия в рамках программы Artemis, была запланирована на 2021 год. Корабль Orion должен провести в космосе три недели, включая три дня на ретроградной лунной орбите. Больше подробностей — здесь.

Но, как мы отмечали в ноябрьской новости о присоединении Украины к США и другим семи странам в международной программе освоения ресурсов Луны Artemis, такие амбициозные и дорогостоящие космические программы с длительным периодом подготовки крайне чувствительны к смене политических курсов. Увы, буквально на прошлой неделе стало известно, что NASA откладывает высадку астронавтов на Луну как минимум на 2 месяца. Вполе вероятно, что вскоре сроки будут скорректированы и полет на Луну к 2024 году не состоится. В этом месяце NASA планирует провести вторые огневые испытания центрального блока SLS — в первый раз двигатели проработали меньше, чем планировалось.

Как бы там ни было, возвращение астронавтов на Луну и ее колонизация — лишь первый пункт плана США по освоению космоса. Как мы уже отмечали, на наших глазах разворачивается новая лунная гонка — но, в отличие от соревнования США и СССР полувековой давности, эта куда масштабнее и зрелищнее, поскольку в ней участвует множество частных компаний, а цель не в том, чтобы просто высадить человека на поверхность спутника Земли. Планы куда амбициознее — сначала колонизация Луны с добычей полезных ископаемых, а затем всей Солнечной системы. По плану, в будущем со станции Gateway американские астронавты смогут высаживаться на Луну. Она же станет базой для отправки аппаратов и людей в дальний космос — в 2030-х годах с нее должна отправиться первая экспедиция на Марс.

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