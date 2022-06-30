Firefox теперь может автоматически удалять отслеживание из URL-адресов

Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox, который получил дополнительные функции обеспечения приватности пользователей.

Функция Query Parameter Striping автоматически удаляет строки символов, добавленные в конец URL-адреса. Такие параметры в URL позволяют различным сайтам (например, Facebook, Hubspot, Olytics и многим другим) отслеживать переходы пользователей и показывать им целевую рекламу.

Речь идёт о тех случаях, когда вместо обычного адреса https://www.site.com/example.html отображается что-то в духе https://www.site.com/example.html?fbclid=aa7-V4yb6Yfit_9_Pd.

Этот набор символов после знака вопроса является параметром запроса, который может сообщить компании, что пользователь нажал на ссылку, помогая составить его профиль для таргетинга рекламы. Если активировать функцию Query Parameter Striping в последней версии Firefox, она удалит эти «лишние» символы перед загрузкой URL-адреса. Таким образом, Facebook не получит информации о пользователе. В настоящее время функция работает через чёрный список и охватывает Olytics, Drip, Vero, HubSpot, Marketo и Facebook.

Чтобы активировать эту функцию, нужно перейти в раздел настроек Privacy & Security и в параметре Enhanced Tracking Protection выбрать Strict.

Источник: Engadget