Firefox тестирует режим просмотра двух вкладок в одном окне и пользовательские темы оформления браузера

Разработчики десктопного Firefox тестируют две новые экспериментальные функции, которые позволят пользователям дополнительно настраивать оформление браузера, а также одновременно просматривать содержимое двух вкладок.

Первая функция под названием Firefox Color даёт возможность менять цвет практически в любой части окна браузера. Вы можете изменить оформление вкладок, адресной строки, иконок и прочих панелей. Получившийся результат можно сохранить в виде схемы оформления и поделиться ею с другими пользователями, готовые темы можно найти по следующей ссылке.

Более полезной, на наш взгляд, является другая функция, которая называется Side View. Она позволяет просматривать одновременно содержимое двух вкладок в одном окне. Это удобно, если вы располагаете одним монитором и вам требуется сравнить что-либо на двух веб-страницах, например, определённые товары в магазине. Функция активируется нажатием на соответствующий значок на панели, после чего необходимо выбрать любые две вкладки, открытые или недавно просмотренные. В режиме «бок о бок» можно менять область их отображения. Кроме того, такие «парные» просмотры сохраняются в истории, так что в любой момент вкладки можно открыть повторно.

Обе функции доступны в рамках программы тестирования Test Pilot которая позволяет её участникам первыми получить новые функции, прежде чем они появятся в стабильной версии Firefox. Стоит отметить, окончательное решение о реализации экспериментальных возможностей компания принимает на основе собранных данных.

Источник: Firefox (1, 2)