Флагманский смартфон ASUS ZenFone 6 с камерой-перевертышем добрался до Украины — 14 999 грн за версию 6/64 ГБ





Компания ASUS объявила о начале продаж флагманского смартфона ZenFone 6 в Украине. Его мировая премьера состоялась еще весной, но до украинского рынка новинка добралась только сейчас.

Главная изюминка ASUS ZenFone 6 — поворотная сдвоенная камера, которую можно использовать и для селфи. В свое время это позволило Asus ZenFone 6 возглавить рейтинг селфи-камер в DxOMark и удерживать лидерство до выхода Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Основной модуль камеры — уже хорошо знакомый сенсор Sony IMX586 разрешением 48 Мп, соединенный с объективом с максимальной диафрагмой F/1,79. Второй модуль — 13-мегапиксельный с широкоугольным объективом с углом обзора 125° и диафрагмой F/2,4. В приводе откидного модуля используется «уникальный шаговый двигатель и специальная коробка передач», обеспечивающий возможность откидывания на нужный пользователю угол с шагом 2°. Камера поддерживает запись видео 4К с частотой 60 к/с и позволяет записывать замедленные видеоролики (1080p при 240 к/с и 720p при 480 к/с).

ASUS ZenFone 6 (ZS630KL) уже можно купить в Украине в магазинах партнеров компании на всей территории страны по специальной цене 14 999 грн за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. В качестве бонуса к смартфону — карта памяти MicroSD на 128 ГБ.

Смартфон получил качественный экран IPS диагональю 6,4 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей и максимальной яркостью 600 кд/кв.м (охват 96% цветового пространства NTSC и 100% DCI-P3), занимающий 92% площади фронтальной панели, SoC Qualcomm Snapdragon 855 и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт (соответствующий адаптер входит в комплект поставки) и функцией обратной зарядки мощностью 10 Вт (через кабель USB-C-USB-C). Также в конфигурации ASUS ZenFone 6 есть модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC, три слота для карт (можно установить две SIM и карту памяти microSD объемом до 2 ТБ), двухдиапазонный приемник GPS, стереофонические громкоговорители и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели. Да, энтузиасты оценят возможность легкой разблокировки загрузчика в этой модели.

Ознакомиться со всеми характеристиками и особенностями ASUS ZenFone 6 вы можете в нашем обзоре.