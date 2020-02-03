ФЛП смогут оплачивать налоги через Opendatabot, чтобы не ошибиться с реквизитами





Платформа Opendatabot запустила для физических лиц – предпринимателей (ФЛП) возможность платить налоги и подавать отчеты посредством своих ботов.

Отмечается, что Государственная казначейская служба имеет больше 437 тыс. счетов для уплаты налогов. К тому же, эти счета ежегодно меняются, а в некоторых случаях – и по несколько раз в год. Это приводит к тому, что в результате невнимательности предприниматели могут перечислить налоги на ошибочный счёт, что влечёт за собой возникновение налогового долга, штрафа и пени. Только в январе этого года из-за смены счетов около 271 тыс. предпринимателей оплатили свои налоги на несуществующие счета.

«Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счёт, а предприниматели не должны беспокоиться о реквизитах и ​​их изменении», — говорится в сообщении на сайте Opendatabot.

Потому была реализована возможность оплачивать налоги и подавать отчёты через Opendatabot. При этом деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счёт, а ФЛП не будут рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.

Чтобы уплатить налог, необходимо выполнить следующие шаги:

добавить Opendatabot в Telegram, Viber или Messenger;

отправить боту свой идентификационный код;

перейти к подаче отчёта и уплате единого налога или ЕСВ.

Источник: Opendatabot