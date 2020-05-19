Fluid – новый тип динамических блочных документов Office





Корпорация Microsoft разработала новый тип документов Office. Вместо отдельных программ для работы с различными видами конетнта, таких как of Word, Excel, и PowerPoint, предлагается использовать блоки контента для Office, которые размещаются в интернете. Привычные для документов Office таблицы, графики и списки дел преобразуются в живые модули совместной работы, которые существуют вне традиционных документов без привязки к конкретным программам для их редактирования.

Microsoft называет такие блоки компонентами Fluid. Их можно редактироваться в режиме реального времени любым пользователем в любом приложении. Идея состоит в том, чтобы пользователь мог создать, например, таблицу, не переключаясь для этого между несколькими приложениями. Итоговая таблица будет сохраняться в интернете, как блок Lego, и доступна для любого использования и редактирования. Таким образом, Microsoft хочет отойти от традиционной концепции создания и сохранения документов при помощи специализированных приложений.

В дельнейшем люди смогут размещать блоки контента в любом желаемом месте, например, сообщении электронной почты, в чате или в другом приложении. А благодаря тому, что исходный блок размещён в интернете, то даже после его редактирования во всех местах, куда он был отправлен, будет наиболее актуальная информация.

Система Fluid работает чрезвычайно быстро, позволяя нескольким людям в режиме реального времени редактировать один компонент или целое рабочее пространство, заполненное компонентами Fluid.

Microsoft открыл исходный код Fluid Framework, что позволит ускорить его адаптацию. Сторонние разработчики смогут использовать преимущества Fluid в своих собственных приложениях.

В ближайшие месяцы некоторые пользователи сервиса Office.com смогут самостоятельно опробовать в работе блоки Fluid. Разворачивание предварительной версии начнётся уже в скором времени, подписчики Microsoft 365 Enterprise и Education в числе первых смогут создавать динамические документы, обновляемые различными людьми в режиме реального времени, или же получат возможность использовать специальные компоненты Fluid, такие как таблицы, повестки дня и списки задач в веб-версии Outlook. Внедрение Fluid будет постепенным, начиная с Office.com и веб-версии Outlook. Затем, ближе к концу года, появится интеграция с Microsoft Teams, а в следующем году планируется внедрить Fluid в настольных версиях Outlook. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге встроить компоненты Fluid во все приложения Office, такие как Excel, Word и PowerPoint.

Источник: The Verge